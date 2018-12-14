Mağazalarda ürün görünürlüğü ve satış artıyor

Perakende mağazasında ürün bulunabilirliği ve çeşitliliğinin olması tüketicilerin hem mağazaya hem de markaya olan bağlılığını güçlendiriyor. Müşterilerin gözüne hitap ederek öne çıkarılmak istenilen markanın fark edilmesini sağlamak için de alternatif çözümler bulunması gerekiyor. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeliyle daha yaşanılabilir yarınlar için çalışan CHEP, plastik çeyrek paletleri ile akıllı çözümler sunarak perakende sektörüne satış anlamında önemli avantajlar sağlıyor.

CHEP, ekipmanları üzerinde teknolojiye yatırım yaparak sektördeki dijital dönüşüme öncülük ediyor; daha bağlı ve verimli tedarik zincirleri yaratıyor. CHEP’in plastik çeyrek paletleri tüketici deneyimini iyileştiriyor ve tüketicilere yönelik bireysel hedefli iletişim yapılmasına imkan sağlıyor.

Kampanya bildirimleri tüketicileri ürünlere yönlendiriyor

Bluetooth tabanlı beaconların yerleştirildiği CHEP çeyrek paletler, üzerindeki ürünler ile eşleştirilip aktif hale getiriliyor ve mağazaya gönderiliyor. Üretici veya perakendecilerin sadakat uygulamalarının yüklü olduğu tüketici telefonlarına, ürünün yanına yaklaştığında kampanya bildirimleri iletiliyor. Böylece hızlı ve pratik bir şekilde tüketiciler bu kampanyalardan kasada yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra plastik çeyrek paletlerin mağaza içerisinde kolay bir şekilde hareket ettirilebilmesi hem raf dışı alanlarda hem de çapraz satış yapma imkanı sağlıyor, böylece mağaza promosyonları da gün içerisinde esnek bir şekilde ayarlanabiliyor.

Plastik çeyrek paletlerle akıllı ve verimli tedarik zinciri çözümleri sunduklarını belirten CHEP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Serhat Enyüce; “Perakendecilerin yüzde 86’sının ilk önceliği ürün bulunabilirliğinin olması. Tüketici araştırmalarına göre her 4 kişiden 1’i rafta ya da diğer teşhir alanlarında en çok görünen ürünü satın alıyor. Mağazadaki etkiyi artırmak, müşterilerin zihnine girmek, öne çıkarılmak istenilen markanın fark edilmesini sağlamak da sadık müşteri kazanmanın temel kriterleri arasında yer alıyor. Bluetooth tabanlı beaconların yerleştirildiği CHEP çeyrek paletler tam olarak bu amaca hizmet ediyor; kampanya bildirimleriyle tüketicinin dikkatini çekerek, ürünle kuracağı bağı sağlamlaştırıyor ve ürün satışını artırıyor” dedi.