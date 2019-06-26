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Macaristan'la kotaların kaldırılması için harekete geçilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Macaristan'la kotaların kaldırılması için harekete geçilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:32
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Macaristan'la kotaların kaldırılması için harekete geçilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk ve Macar iş adamlarıyla bir araya geldiği Budapeşte'deki Macaristan-Türkiye İş Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kota sorununa da değindi.

Sorunun ortadan kaldırılması amacıyla tüm girişimlerin sürdüğünü belirten Bakan Varank, şöyle konuştu: "Bizler taşımacılıkta uygulanan kotaların verdiği diğer kısıtlamaların artık tarife dışı engel niteliğine büründüğünü görüyoruz. Böyle olmamasını istiyoruz. Türk araçlarının geçişinin engellerle kısıtlanması, Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin AB ülkelerine ihracatını daha pahalı hale getirmekte. Bu maliyetler doğal olarak üreticiye ve tüketicilere yansımaktadır. Kotaların kaldırılması, yalnızca Türk üreticisinin ürünlerini AB pazarına ulaştırılmasını kolaylaştırmayacak, aynı zamanda Avrupalı tüketicilerin de daha fazla ve çeşitli ürüne daha kolay ve ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz.''

Macar iş adamlarına yatırım çağrısı

Türkiye'nin Macaristan'a olan ihracatının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artarak 1,1 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Varank, Macaristan'dan yapılan ithalatın ise yüzde 7,8 düşüşle 1,39 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması" hedefine çok kısa sürede ulaşılabileceğini aktararak, ''İki ülkenin sahip olduğu ekonomik potansiyele bakınca, önümüzdeki dönemde ikili ticaretimizde arzu edilen seviyeleri rahatlıkla yakalayabileceğimize inanıyorum.'' dedi.

Macar iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulunan Varank, Türkiye'nin Macaristan'daki doğrudan yatırım miktarının 59 milyon dolara ulaştığını, Macaristan'ın ise Türkiye'deki yatırımlarının 29 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

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