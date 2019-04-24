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Lojistikte kariyer, 4. Kariyer Zirvesi’nde konuşuldu

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bu yıl 4.’sü düzenlenen Kariyer Zirvesi, iş dünyasından temsilciler ile öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen “A Noktasından B Noktasına Giden Kariyer” oturumunda lojistik sektörünün önde gelen isimleri, deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundular.

Lojistikte kariyer, 4. Kariyer Zirvesi’nde konuşuldu

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bu yıl 4.’sü düzenlenen Kariyer Zirvesi, iş dünyasından temsilciler ile öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen “A Noktasından B Noktasına Giden Kariyer” oturumunda lojistik sektörünün önde gelen isimleri, deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak iş hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundular.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:18
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Lojistikte kariyer, 4. Kariyer Zirvesi’nde konuşuldu

16-18 Nisan tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen 4. Kariyer Zirvesi, farklı sektörlerden iş insanlarını öğrencilerle bir araya getirdi. Etkinliğin ilk gününde “A Noktasından B Noktasına Giden Kariyer” başlıklı oturum, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Batu International Logistics COO’su Uğur Dal, Batu International Logistics Uluslararası Operasyonlar Direktörü Tarık Cansız ve Hema Endüstri Lojistik Satın Alma ve Operasyonlar Sorumlusu Evren Yılmaz, lojistik sektörü ve paydaşlarındaki kariyer imkanlarıyla ilgili tecrübelerini öğrencilere aktardılar.

GSMH’nin %12’si Lojistik

Batu International Logistics COO’su Uğur Dal konuşmasında lojistik sektörünün ülke ekonomisindeki payı ve gençlere yönelik kariyer olanaklarından bahsetti. Türkiye’nin GSMH’nin %12’sini lojistik sektörünün oluşturduğunu belirten Dal, “Sektörde dolaylı ve direkt toplam çalışan sayısı 400 bine ulaştı. Dolayısıyla lojistik ve lojistikle entegre çalışma imkanlarının gençler tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Gelecekte Birçok Meslek Lojistikle Bağlantılı Olacak

Lojistiğin hayatın her alanında etkili olduğunun altını çizen Batu International Logistics Uluslararası Operasyonlar Direktörü Tarık Cansız ise lojistik sektörünün önemine değindi. Öğrencilere gelecekte yapacak oldukları işlerde doğrudan ya da dolaylı olarak lojistiğe bağlı olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu aktaran Cansız, “İzlenebilirlik ve sürdürülebilirlik, lojistik sektöründeki en önemli kavramlardır. Özellikle e-ticaret kullanımının artmasıyla, son kullanıcı aldığı ürünün nerede olduğunu sorguladığı zaman lojistiğe dokunuyor.”  ifadelerini kullandı.

Lojistik, Üretim Planlamalarına Uymak Zorunda

Küreselleşen dünyada, üretilen ürünün planlanan hedefe zamanında ulaşmasının önemini anlatan Hema Endüstri Lojistik Satın Alma ve Operasyonlar Sorumlusu Evren Yılmaz, hem otomotiv sektöründeki üreticilerin hem de lojistik operasyonlarını yöneten sorumluların “just in time” modeline göre hareket ettiklerini söyledi. Yılmaz, “Hema Endüstri olarak, otomotiv sektöründe üretim yapıyor ve üretimin neredeyse tamamını ihraç ediyoruz. Bu sektöre ait lojistik operasyonlar hızlı olmalı. Aksi takdirde üretim durabilir, milyon dolarlık anlaşmaların iptalleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla hem üretim kısmındaki yöneticiler, üretim müdürleri, mühendisler, hem de lojistik operasyonlarını yönetecek sorumlular bu bilinçle hareket etmek zorundalar.” şeklinde konuştu.

Oturum, öğrencilerin kariyer hedefleriyle ilgili yöneltilen soruların konuşmacılar tarafından cevaplanmasıyla son buldu.

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