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“Lojistik ve Tedarik Zinciri” konferansı gün sayıyor’’

360 CNP Organizasyon, 3.uluslararası “360 LOJİ&TED” konferansını ’Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Paradigma Değişimi’’ ana teması ile 17 Ocak 2018 Çarşamba günü 5* Marriott Şişli Hotel de gerçekleştirecek.

“Lojistik ve Tedarik Zinciri” konferansı gün sayıyor’’

360 CNP Organizasyon, 3.uluslararası “360 LOJİ&TED” konferansını ’Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Paradigma Değişimi’’ ana teması ile 17 Ocak 2018 Çarşamba günü 5* Marriott Şişli Hotel de gerçekleştirecek.

20 Aralık 2017 Çarşamba 10:10
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“Lojistik ve Tedarik Zinciri” konferansı gün sayıyor’’

Eko Vitrin nin basın sponsorluğunu üstlendiği konferans, katılımcılara daha iyi karar verme, stratejilerini optimize, en iyi uygulamaları anlamak, teknoloji ve işgücü yatırımı, etkin bir yönetim ve dağıtım yöntemlerinin geliştirilmesi ve yatırım getirisini maksimize ederek lojistik ve tedarik zinciri geliştirmek için yeni stratejik bilgiler sunuyor. Lojistik, nakliye, tedarik zinciri yönetimi, satın alma, gümrük, depolama, dağıtım, IT konularında uzman kişiler ve şirket sahiplerinin üst düzey yöneticileriyle tanışma imkânı sunan Lojistik ve Tedarik Zinciri konferansı birçok şirket için büyük bir fırsat içeriyor. Geçen yıl ilki yapılan konferansa 20 farklı sanayi sektöründen 150’den fazla şirket katıldı.

Konferans SponsoruDijitalis

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 21.12.2017 17:12
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