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Kumport’a 100 milyon Dolarlık ikinci faz yatırımı

2,1 m TEU’luk konteyner elleçleme iş hacmiyle Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olan Kumport Limanı, 100 milyon dolarlık 2. faz yatırımlarını önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleştirecek. 2. faz yatırım planları kapsamında limana 2018 yılında 50 milyon Dolarlık yatırım yapılacağını açıklayan CEO Özgür Soy, bölgedeki en büyük 24 yan sıraya ulaşabilen vinçlerin siparişini verdiklerini paylaştı. Yeni vinç siparişi ile Kumport, dünya deniz ticaretinde hacmini her geçen gün daha fazla artırarak 20.000 TEU üzeri konteyner kapasiteli dev gemilere hizmet verebilecek.

Kumport’a 100 milyon Dolarlık ikinci faz yatırımı

2,1 m TEU’luk konteyner elleçleme iş hacmiyle Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olan Kumport Limanı, 100 milyon dolarlık 2. faz yatırımlarını önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleştirecek. 2. faz yatırım planları kapsamında limana 2018 yılında 50 milyon Dolarlık yatırım yapılacağını açıklayan CEO Özgür Soy, bölgedeki en büyük 24 yan sıraya ulaşabilen vinçlerin siparişini verdiklerini paylaştı. Yeni vinç siparişi ile Kumport, dünya deniz ticaretinde hacmini her geçen gün daha fazla artırarak 20.000 TEU üzeri konteyner kapasiteli dev gemilere hizmet verebilecek.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:42
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Kumport’a 100 milyon Dolarlık ikinci faz yatırımı

2015 yılında çoğunluk hissesi CMPH, COSCO Shipping Ports Limited ve CIC’den oluşan Çinli konsorsiyum tarafından satın alınan ve Çin’in Türkiye’ye yaptığı en büyük yatırım olan Kumport Limanı, Marmara Bölgesi’ndeki en büyük vinçlerin siparişini verdiğini duyurdu. Marmara Bölgesi’nin en önemli ithalat ve ihracat kapıları arasında yer alan liman, aynı zamanda konumu ve kapasitesi itibarıyla Marmara ve Karadeniz Havzası’ndaki tüm ülkelere yapılan taşımaların en önemli aktarma limanları arasında yer alıyor. 
2017 yılında çift haneli büyüme rakamlarına ulaşan Kumport’un 2018 yılına da iyi başladığını belirten Kumport CEO’su Özgür Soy; ‘’2017 yılında yaklaşık 1,1 milyon TEU konteyner elleçleyerek çift haneli büyüme rakamına ulaşma başarımızın ardında, bölgemizde faaliyet gösteren tüm gemilere hizmet verebilecek fiziki kapasiteyi sunmamız yer alıyor. Bu büyümeyi 2018 yılının ilk çeyreğinde de görebiliyoruz. Birinci çeyrekte Marmara Bölgesi’nde en fazla lokal iş hacmine (ithalat ve ihracat) ulaşan liman olmayı başardık’’ dedi.

5 yılda 100 milyon Dolar yatırım yapacak
Geçtiğimiz beş yılda 200 milyon TL yatırım yapılan Kumport Limanı’na önümüzdeki beş yıl içinde 100 milyon Dolar daha yatırım gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayan Özgür Soy; ‘Deniz ticaretinde yaşanan değişiklikler limanları doğrudan etkiliyor. Son yıllarda dünya deniz ticaretinde faaliyet gösteren konteyner taşımacıları, birleşme ve satın alma yöntemiyle daha büyük şirketler oluşturdu. Bu birleşmeler sonucunda büyük gemilerin deniz ticaretinde kullanım oranları artış gösterdi, buna paralel olarak 100 milyon Dolarlık 2. faz yatırımımızın yarısını 2018 yılında gerçekleştireceğiz ve yatırımlarımızın sonrasında 20.000 TEU büyüklüğündeki gemileri dahi elleçleyebileceğiz’’ dedi.

Bölgenin en büyük vinci Kumport’a geliyor
İskele uzunluğunu artırarak elleçleme kapasitesini artırmaya eden Kumport, 2018 yılında yeni jenerasyon 20 bin TEU ve üzeri gemilere hizmet etmek üzere 24. sıradan konteyner alabilen 2 adet rıhtım vinci ve 8 adet saha vinci sipariş etti. Kumport’un sipariş ettiği saha vinçleri bölgede kullanılacak en büyük vinçler olma özelliğine sahip. Yeni vinç yatırımlarıyla iş hacmini büyütecek olan Kumport, 2018 yılında TEU bazında çift haneli büyüme öngörüyor.  
 

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