Kumport Limanı, ithalat ve ihracatta ilk sırayı kaptı

Deniz ticaretinde Uzakdoğulu armatörlerin Türkiye’ye ilgisinin artmasıyla yatırımlarına hız kazandıran Kumport, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) hazırladığı sektör raporuna göre üçüncü çeyrekte Marmara Bölgesi’nde en fazla dolu lokal (ithalat+ihracat) konteyner elleçleyen liman oldu.

Kumport yüzde 125 büyüdü

Büyüme rakamlarını değerlendiren Kumport CEO’su Özgür Soy; ‘’Sektör özelinde hazırlanan raporlar ve yapılan çalışmalar Kumport olarak bizim de ileriye dönük yatırımlarımıza ışık tutuyor. Üçüncü çeyrek rakamlarına bakıldığında büyüme oranında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da ileriye yönelik hedeflerimizin şekillenmesine büyük katkı sağlıyor. İçinde bulunduğumuz Ambarlı Liman Bölgesi’nde üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 büyüme kaydettiğini görüyoruz. Bu Türk denizcilik sektörü için de oldukça önemli bir rakam. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine dönüp bakacak olduğumuzda Kumport Limanı olarak çok ciddi bir yükseliş görünüyor. Bu noktada yapılan yatırımların belirlenen hedeflerin ne kadar doğru olduğunu görebilirsiniz. Kumport özelinde geçen senenin aynı dönemine göre üçüncü çeyrekte yüzde 125’lik bir büyüme gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz’’ dedi.

Üçüncü çeyrekte toplam 135.882 TEU konteyner elleçlendi

Kumport’un yaptığı yatırımlarla büyümeyi sürdürdüğünü dile getiren Soy, “9 aylık verilerin dikkate aldığında da geçen senenin aynı dönemine göre Kumport olarak yüzde 45’lik bir büyüme gerçekleştirdiğimiz görülüyor. Kumport Limanı’nda Temmuz 2017’de 31,074 TEU ile tarihimizin en fazla ithalat konteynerini elleçledik. Ekim 2017’ye gelindiğinde ise Kumport olarak 21.407 TEU ile tarihimizin en fazla ihracat konteynerini elleçledik” diye konuştu. Soy, üçüncü çeyrekte toplamda 135,882 TEU konteyner elleçlendiğini de sözlerine ekledi. 2017’nin üçüncü çeyreğine kadar toplamda 384 adet konteyner gemisi karşılayan Kumport, 197 adet RO-RO ve 23 genel yük gemisini de limanında ağırladı.