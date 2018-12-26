KÄSSBOHRER TREYLER ile güçlendiriyor

55 farklı ülkedeki müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetler ile çözüm ortağı olan Tırsan, uzman personeli, sunduğu kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti prensibi ile Türkiye ve yurt dışındaki firmaların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Tırsan, son A2B-online’a 50 adet dayanıklılık ve verimlilik sağlayan gemi yüklemesine uygun 50 adet Tenteli Perdeli K.SCX X teslimatı gerçekleştirdi.

Teslimat törenine, A2B-online Filo Yöneticisi Jaco van Eijk, A2B-online İşletme Birimi Yöneticisi Edward Spaans, A2B-online Grup Satış Direktörü Bart van't Hof ve Tırsan adına Kilit Müşteri Müdürü Mehmet Önen katılım gösterdi.

Birleşik Krallık, Benelüks Ülkeleri ve Almanya arasında tam yük, parça yükü ve palet sevkiyatlarında uzmanlaşmış bir taşıma şirketi olan A2B-online, İngiltere ve Benelüks ülkeleri ve Almanya arasında taşımacılık hizmetleri sunuyor.

“Tırsan Araçlarının Dayanıklılığı Sonucunda 50 Adet K.SCX X Yatırımı Yaptık”

Filolarında 46 Kässbohrer marka aracının olduğunu belirten Jaco van Eijk “A2B-online olarak İngiltere'de uzun süredir taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Intermodal taşımacılık için filomuzda bulunan 46 adet aracın mükemmel performansının bir sonucu olarak, filomuza 50 adet K.SCX X eklemeye karar verdik. Bu sayede iş süreçlerimizi sorunsuz ve daha güçlü şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.

Edward Spaans, Kässbohrer araçlarının gelişmiş özellikleri sayesinde, yeni kuracakları konteyner bölümünde de birçok yeni fırsatı yakalayacaklarına inandıklarını belirtirken, van't Hof ise, araçların üstün performansı sayesinde, müşterilere esnek çözümler sunduklarını ve değişen koşullara hızlı şekilde uyum sağlayabildiklerine değindi.

Tırsan adına katılım gösteren Kilit Müşteri Müdürü Mehmet Önen, “Tırsan olarak, mühendislik gücümüzle müşterilerimize daima yüksek kaliteli ve son teknoloji ürünler sunuyoruz. 55 ülkede müşterilerimize hizmet veriyor, onlara intermodal taşımacılık için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. A2B-online’ın Tırsan’a duyduğu güven sayesinde, 5 yıllık uzun vadeli iş ortaklığımızı, Valx kampanalı frenli akslar ile donatılmış gemi yüklemesine uygun 50 adet Tenteli Perdeli K.SCX X teslimatıyla daha da güçlendirdik. A2B-online gibi iş ortaklarımızın beklentilerini en kısa sürede karşılamaya özellikle gayret ediyoruz. Müşterilerimize sadece en iyi ürün ve hizmetleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda araç giydirme tasarımlarını da isteklerine göre şekillendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak A2B-online'a araçlarını, özel olarak talep ettikleri gibi tamamen siyah olarak üreterek teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de birlikte büyümeye devam edeceğimize inancımız tam” şeklinde konuştu.

Kässbohrer Tenteli Perdeli K.SCX X'in Özellikleri: