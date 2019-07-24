Krone’ye Almanya’da çifte ödül

Krone, “2019’un En İyi Markaları” anketinde ‘perdeli treyler’ kategorisinde ilk sırayı alırken, ‘treyler aksları’ kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı. 8 bin 400 okuyucunun oylarıyla seçilen ‘en iyi perdeli treyler’ ödülünü Krone ailesi adına, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Frank Albers teslim aldı. Dr. Albers ödül töreninin ardından yaptığı kısa açıklamada, “Ürün ve hizmet kalitemize olan bağlılığımızın ve sürekli iyileştirme çabalarımızın en güzel getirilerinden birisi bugün aldığımız bu ödüldür. Bizi her mecrada destekleyen sadık yol arkadaşlarımıza, tüm kullanıcılarımıza ve oy kullanan 8 bin 400 değerli okuyucuya Krone ailesi olarak içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Krone, ‘VerkehrsRundschau’ ve ‘Trucker’ dergilerinin editörlerinden oluşan jüri tarafından bu yıl ilk kez verilen “Yeşil Kamyon ve Treyler İnovasyon Ödülü”nü alma başarısı gösterdi. Jürinin değerlendirmesinde Krone’nin son günlerde devreye aldığı yeni uygulaması ‘Akıllı Kapasite Yönetimi’nin etkili olduğu belirtildi. Bu uygulamayla taşıma verimliliğini maksimum seviyeye çıkarttıklarının altını çizen Dr. Frank Albers, “Akıllı Kapasite Yönetimi aslında bir bilgi paylaşım platformudur. Krone Telematik ile entegre çalışan bu uygulama sayesinde kullanıcılara mevcut yükleme durumu, kalan yükleme alanı, kalan alanlara uygun yük özellikleri gibi detaylar ve aracın mevcut konumu, bazı önemli ölçüm sonuçları gibi teknik bilgiler sağlanmaktadır. Yerleştirilen sensör ve kameralar sayesinde uzaktan da erişim sağlanabilen bu uygulamadaki ana hedeflerimiz, gidiş gelişlerde oluşabilecek boşluklardan kaçınmak, treyler içerisindeki müsait yükleme alanlarının değerlendirilmesi ve karbon dioksit salınım değerlerindeki iyileşme olarak görülebilir.” şeklinde konuştu.

Krone, ‘Akıllı Kapasite Yönetimi’ adıyla tanıttığı yeni uygulamasıyla sektörde adından fazlaca söz ettirmişti. Bir de ‘Yeşil Kamyon ve Treyler İnovasyon’ ödülüyle taçlanan bu uygulama şu sıralarda Avrupa’da sektörün yön verici uygulamarından biri olarak görünüyor.

En İyi Perdeli Treyler Ödülü

Soldan Sağa; Pazarlama Müdürü Stefan Oelker ve Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Frank Albers

Yeşil Kamyon ve Treyler İnovasyon Ödülü: