Krone’nin Tire Fabrikası’nda 23 Nisan Coşkusu

Etkinliğin başlangıcında Tire Kurtuluş İlkokulu 1-C sınıfı öğrencilerine mini bir fabrika turu yaptırıldı. Fabrika turu esnasında üretim hattındaki istasyonlarda merak ettikleri soruların cevaplarını arayan çocuklar, bir yandan da Krone’nin bu büyük fabrikasında ürettiği treylerlerine dokunma fırsatı buldular. Daha sonra kalite kontrolü yapılmış ve teslimata hazır bekleyen bir treylerin yanına getirilen çocuklar, treylerin içerisinde ve çevresinde çeşitli oyunlar oynadı.

23 Nisan’a özel düzenlenen bu etkinlik kapsamında tüm öğrencilerle tek tek ilgilenip sohbet eden Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, etkinliğin ardından verdiği demecinde dünyada çocuklara bayram hediye eden tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizerken, “Bugün burada belki de en değerli misafirlerimizi ağırladık. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Hepimizin geleceği olan sevgili çocuklarımıza, onlara hediye edilen bu bayram gününde mutluluk kaynağı olmak istedik. Bir ülke düşünün ki geleceğine bir bayram hediye edebilmiş. Biz de bu vizyonla hareket ederek hep birlikte, sevgi dolu bir gelecek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her birinin, güzel Türkiye’mizin ve tüm dünya çocuklarının gözlerinden öpüyorum. Unutmayın, geleceğimiz onlara emanet.” şeklinde konuştu.

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Etkinliğin sonunda Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün ve diğer görevli müdürlerle birlikte Krone’nin Tire fabrikası önünde hatıra fotoğrafı çektiren Tire Kurtuluş İlköğretim Okulu 1-C sınıfı öğrencilerinin bayram coşkusu gözlerinden okunuyordu.

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