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Krone, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 4. ihracatçısı oldu

Krone Türkiye, 2018 yılında 2300 adet treyler ihraç ederek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesine tüm firmalar arasından 378’inci sıradan girdi. 2017 yılı verilerine göre listede tam 446 sıra birden yükselen Krone, listedeki 1000 firma arasında en hızlı yükselen 4’üncü firma oldu. Krone aynı zamanda 2017 yılına göre ihracatını yüzde 114,1 oranında arttırmayı başardı.

Krone, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 4. ihracatçısı oldu

Krone Türkiye, 2018 yılında 2300 adet treyler ihraç ederek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesine tüm firmalar arasından 378’inci sıradan girdi. 2017 yılı verilerine göre listede tam 446 sıra birden yükselen Krone, listedeki 1000 firma arasında en hızlı yükselen 4’üncü firma oldu. Krone aynı zamanda 2017 yılına göre ihracatını yüzde 114,1 oranında arttırmayı başardı.

18 Haziran 2019 Salı 17:58
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Krone, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 4. ihracatçısı oldu

Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider treyler üreticilerinden Krone, TİM tarafından açıklanan 2018 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, tüm firmalar arasında 378’inci sıradan kendine yer buldu. Krone, 2016 yılında ilk defa yer aldığı bu listede 3’üncü kez üst üste yer almayı başardı. 2017 yılı sonuna göre ihracatını yüzde 114,1 oranında arttıran Krone, 2019 yılının ilk 5 ayı sonunda ise 1502 adetlik ihracat gerçekleştirerek neredeyse şimdiden 2018 yılındaki başarısını yakalamayı başardı.

Krone’den Rekor İhracat

Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün tam 446 sıra birden yükselerek 3’üncü kez üst üste ilk 1000 ihracatçı firma listesinde girdikleri için gurur duyduklarını belirtirken, “Tire fabrikamızdan 2018 yılında tam 2300 adet treylerimizi 27 farklı ülkeye gönderdik. Özellikle üstün Krone kalitesine daha önce ulaşamamış ülkeleri bu anlamda Krone treylerle buluşturuyoruz. Krone kalitesini kıtalararası bir çapta kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz.  2017 yılına göre yüzde 114,1’lik bir artış kaydettik. Daha da önemlisi 2019’un ilk 5 ayı sonunda ihracatımız 1502 adete ulaştı. Umuyoruz ki bu ivmeyi devam ettirip 2019 yılı sonunda hem Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ilan edilen başarımızı taçlandıracağız, hem de 2018 yılı adetlerimizin çok üzerine çıkıp yeni bir rekoru elde etmeyi başaracağız. Krone Türkiye ailesine emekleri için teşekkür ediyorum. Biz dış pazarlardaki bu başarımızı iç pazarda da Türk nakliyecisinin yanında olarak sürdürüyoruz. En kısa zamanda ülkemiz ekonomisinin hareketleneceğine olan inancımız tam. Türk nakliyecisi de bize inanmaya devam etsin.” şeklinde konuştu.

Türkiye’den 27 farklı ülkeye ihracat yapıyor

Sektöre getirdiği dinamizm ve rekabetle adından sıkça söz ettiren Krone, üst düzey kalite anlayışı, uzun ömürlü ürün yapısı ve gelişime odaklı bakış açısıyla sadece Türk nakliyecisinin değil Türkiye’den ihracat yaptığı 27 farklı ülkede de nakliyecilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Son Güncelleme: 18.06.2019 18:05
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