Krone, frigorifik treyler satışlarında lider!

Mersin’in frigorifik taşımacılıkta öncü firmalarından olan Arıç Lojistik, 11 adet Krone Cool Liner alımı gerçekleştirdi. 11 adet Krone Cool Liner’ın teslimat töreni, Arıç Lojistik’in Mersin’deki tesislerinde yapıldı. Arıç Lojistik Firma Sahibi Bahattin Arıç’ın ev sahipliği yaptığı törenin sonunda Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi Selçuk Akdöner, Arıç Lojistik ile olan işbirliklerine istinaden bir de plaket takdim etti.

2019 yılının ilk 6 ayında bölgenin lokomotif illerinden Mersin’de Petronak/Akın Nakliyat’a 10 adet, Flay Lojistik’e 7 adet, Transaktaş’a 5 adet, Erman Nakliyat’a 4 adet, Güleç Transport’a 3 adet, Kardelen Nakliyat’a 3 adet Cool Liner teslimatı gerçekleştirilirken; Hatay’dan Sedir Nakliyat’a 7 adet, Ramtaş’a 4 adet, yine Mersin ve Hatay’dan Gülmen Nakliyat, Kurt Nakliyat, Bakımcı Nakliyat, Önder Nakliyat ve FRC Lojistik’e ise farklı adetlerde Cool Liner teslimatı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise Anamur’dan Kılıç Tarım’a 5 adet, Antalya’dan Moy Taşımacılık’a 4 adet, İstanbul’dan Sağlık Lojistik’e 3 adet, Aksaray’dan Kahan Trans’a 3 adet, Antalya’dan Manavgat Gıda’ya, Eskişehir’den Soner Yurdagöz’e ve İzmir’den Balkan Süt’e ise farklı adetlerde Cool Liner teslimatı gerçekleştirilmiştir.

Krone’nin yılın ilk yarısında bu alanda gösterdiği başarıya ilişkin kısa bir açıklama yapan Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, “Bu sonuç gösteriyor ki, piyasada ağızdan ağıza dolaşan Krone kalitesi tesadüf değildir. Krone olarak Cool Liner’ı en üst düzey teknolojik standartlarda ürettiğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Frigorifik treylerimiz tüm gıda ürünlerinin uygun sıcaklıklarda taşınabilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, ‘Farma’ sertifikasıyla birlikte ürettiğimiz treylerimizle en hassas kimyevi maddeler ve ilaçlar güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Kullanıcı taleplerine göre, çift katlı, ara bölmeli ve et kancalı cool liner üretimleri gerçekleştiriyoruz. Tüm Türkiye’deki Krone kullanıcılarına bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Krone kullanıcılarını en üst düzey kaliteye ulaştırabilmek için satış ekibimle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.