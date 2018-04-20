Katmerciler Silobas ve ADR’li Tankeriyle Beton İzmir 2018 fuarında

Türkiye araç üstü ekipman sektörünün lideri ve Ege Bölgesi’nin en büyük şirketlerinden Katmerciler, Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen Beton İzmir 2018 Fuarına katılarak, beton ve inşaat sektörüne yönelik araçlarını tanıtacak. Şirket fuarda, tehlikeli maddenin güvenli taşınması konusunda Avrupa standardı haline gelen ADR’li tankeri ile alüminyum silobasını sergileyecek. Katmerciler’in doğrudan sektöre yönelik ürün gamında ayrıca damper, silobas, transmikser ve vinçler yer alıyor. Şirketin inşaat sektörüne de hitap eden diğer araçları arasında su tankeri ve su tanker treyleri, akaryakıt tankeri ve akaryakıt tanker treyleri ile damper ve damper treyleri bulunuyor. Katmerciler 2016 ve 2017 yıllarında toplam 159 akaryakıt tankeri, 122 damper, 39 silobas, 119 su tankeri üretmiş bir şirket.

25-28 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir Gaziemir’deki fuar alanının C salonundadüzenlenen fuar, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın konusundaki tek ve en büyük organizasyonu olarak, hazır beton, agrega ve inşaat sektörlerinde kullanılan tüm araç, makine, ekipman ve ham madde üreticilerini kullanıcılarla buluşturacak. Katmerciler, ziyaretçilerini, C salonunda 304 nolu standında ağırlayacak.