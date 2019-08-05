Karsan’dan Fransa’da stratejik ortaklık!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “HCI’nin sahip olduğu Fransa pazarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimi ile geniş müşteri portföyü, Karsan’ın bu pazardaki gelişimine de katkı sağlayacaktır. Özellikle elektrikli ürün gamımızı yaygınlaştırmayı istediğimiz Fransa’da, 6 ve 8 metrelik kompakt boyutlarıyla Jest Electric ve Atak Electric araçlarımız talep görüyor. Bu pazardan şimdiye kadar toplam 13 adet elektrikli araç siparişi almış durumdayız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, yurtdışı organizasyonu yapılanması çerçevesinde önemli bir anlaşmaya daha imza attı. Firma, ürün-hizmet ağını genişletmek ve ihracattaki yükselen ivmesini daha da ileriye taşımak adına Fransa’daki yerleşik distribütörü olan Hervouet Corporate Industry’nin (HCI) yüzde 50 hissedarı oldu. Bu ortaklıkla Karsan, Fransa pazarındaki payını artırma ve ülkede gerçekleşen kamu ihalelerine katılabilme noktasında önemli bir adım atmış oldu.

İhracattaki başarılarına yenilerini katmaya hazır olduklarını belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, söz konusu ortaklığa ilişkin: “Fransa’nın köklü firmalarından HCI ile süregelen distribütörlük ilişkimizi daha ileri bir boyuta taşıyarak ortaklığımızı gerçekleştirdik. HCI’nin Fransa pazarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimi ile geniş müşteri portföyü, Karsan’ın bu pazardaki gelişimine katkı sağlayacaktır. Gerek Transdev, RATP ve Keolis gibi büyük operatörler gerekse de yerel teşebbüslerle çalışmak istiyoruz. Özellikle elektrikli ürün gamımızı yaygınlaştırmayı istediğimiz Fransa’da, 6 ve 8 metrelik kompakt boyutlarıyla Jest Electric ve Atak Electric araçlarımız talep görüyor. Bu pazardan şimdiye kadar toplam 13 adet elektrikli araç siparişi almış durumdayız” açıklamalarında bulundu.

Fransa’nın toplu taşıma tedarikçisi: HCI

Çevreye saygılı, güvenilir, yüksek performanslı taşıtları ve profesyonel kadrosuyla Fransa pazarında uzun yıllardır hizmet veren ve HCI Group’a bağlı olan HCI, toplu taşıma sektörünün ihtiyaçlarını geniş yelpazedeki ürün gamıyla karşılıyor. Grubun satış ağı içerisinde, Fransa ile birlikte Lüksemburg ve Belçika da yer alıyor.