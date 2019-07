Karsan, Atak Electric’i Almanya’da görücüye çıkardı

Karsan, elektrikli ürün gamının yepyeni üyesi Atak Electric’i, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikle ilk kez dünyanın beğenisine sundu. BMW ile birlikte düzenlenen etkinliğin bu yılki teması ‘New Definition of Mobility’ olurken, gücünü BMW i teknolojisinden alan ve yenilenen tasarımıyla da dikkat çeken Atak Electric dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayan müşteri ve distribütörler tarafından test edildi. Toplamda 220 kWh kapasiteli beş adet BMW i bataryasına sahip olan Karsan Atak Electric, dinamik tasarımı, teknolojisi, konforu, hızlı şarj özelliği ve tek şarjda 300 kilometre menzile ulaşmasıyla katılımcılardan tam not aldı. ‘New Definition of Mobility’ etkinliğinde, Atak Electric ile birlikte Karsan Jest Electric, BMW i3 ve i8 modelleri de sergilendi.