IVECO’dan Alltrak Taşımacılık’a 5 adet Stralis çekici teslimatı

IVECO’nun İstanbul Anadolu yakası yetkili satıcısı IVECO Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 5 adet Stralis AT440S46 T/P 3650 çekiciyi Alltrak Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret firmasına törenle teslim etti.

Teslimat törenine firma sahiplerinden Mustafa Aydın, filo yönetim müdürü Mete Yazgan, IVECO Araç Sanayi ağır vasıta bölge satış müdürü Yusuf Pekel, IVECO Otomotiv ağır vasıta satış Müdürü Korhan Yeşil ve IVECO Otomotiv bölge satış yetkilisi Mustafa Kaynar katıldılar.

Firma yetkilileri, özellikle garanti şartlarının kapsamı ve Toplam Sahip Olma Maliyeti konusunda sınıfının en iyilerinden birisi olması sebebiyle IVECO markasını tercih ettiklerini dile getirdiler.

Törende bir konuşma yapan Yusuf Pekel, Alltrak Uluslararası Taşımacılık ile gerçekleşen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken kendilerini satış sonrasında da yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ ŞAMPİYONU

Stralis’in odaklandığı enerji yönetimi her türlü görevde ve her türlü güzergâhta toplam sahip olma maliyetinde belirgin bir düşüş sağlıyor. Yeni motorlar sürtünmeyi azaltmak ve rölantide belli bir süreden sonra motoru kapatarak enerji tasarrufu sağlamak üzere gözden geçiriliyor.

Tamamen yenilenen tek redüksiyonlu arka aks, vites geometrisini geliştiriyor, sürtünmeyi azaltıyor, yakıt tüketimini optimize ediyor. Bu özellikler önceki modelle karşılaştırıldığında yakıt tasarrufunda çift haneli bir gelişme anlamına geliyor.

12 İLERİ HI-TRONIX OTOMATİK VİTES

Stralis’te kullanılan yeni nesil 12 ileri HI-TRONIX otomatik vites, ZF ile birlikte geliştiriliyor. Kategorisindeki teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer alan vites, çarpıcı biçimde dayanıklılığını artırırken maliyetleri de düşürüyor. HI-TRONIX, vites geçiş süresini yüzde 10 azaltarak önceki nesle göre iki kat daha hızlı geçiş gerçekleştiriyor. 1.6 milyon kilometreye kadar dayanıklı, gürültünün 6 desibel azaltılmasıyla gece görevleri için ideal olan, sınıfının en iyi tork-kütle oranına sahip şanzıman aynı zamanda modüler ve servis dostu yapısıyla bakım masraflarını düşürüyor ve kolaylaştırıyor.

ARKA SÜSPANSİYON YENİDEN TASARLANDI

Verimliliği artırmak ve dayanıklılık adına arka süspansiyon tamamen yeniden tasarlanıyor. Yeni tasarım daha hafif ve performansı koruyor. Hafiflik, 45 kilo daha fazla yükleme kapasitesi anlamına geliyor. Tüm metalik yüzeylerin işleme tabi tutulmasıyla aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık sağlanırken bakım masrafları düşürülüyor.