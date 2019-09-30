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IVECO, V Weekend Motoring etkinliğine katıldı

INTERCITY İstanbul Park'ın 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlediği V Weekend Motoring etkinliğinin ikincisine IVECO, Daily Hi-Matic, Daily 4x4, Daily panel van ve Stralis çekici modelleri ile katıldı.

IVECO, V Weekend Motoring etkinliğine katıldı

INTERCITY İstanbul Park'ın 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlediği V Weekend Motoring etkinliğinin ikincisine IVECO, Daily Hi-Matic, Daily 4x4, Daily panel van ve Stralis çekici modelleri ile katıldı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
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IVECO, V Weekend Motoring etkinliğine katıldı

IVECO standını ziyaret edenler 8 ileri otomatik şanzımana sahip Daily Hi Matic ile araç test alanında test yapma imkanı buldular.

Trafikde sinyal verme, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, ağır taşıtların yolun sağından gitmesi  gibi basit ancak çoğu zaman uygulanmayan temel trafik kurallarının hatırladıldığı boyama kitapları ve kalemler sorulan soruları bilen çocuklara ya da velilerine hediye edildi.

Etkinliğe 72 otomotiv markası katılım gösterdi. IVECO yetkilileri standa olan ilgiden memnun olduklarını ifade ettiler.

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