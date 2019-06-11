IVECO, interaktif anahtar ödülünü aldı

IVECO’nun ticarî araçlar konusundaki hizmetlerini barındıran portalı MyIVECO, websiteleri, mobil uygulamalar ve dijital araçlar gibi dijital medya deneyimini genişleten yenilikçi iletişim projelerini barındıran Dijital Medyanın En İyi Kullanımı kategorisinde “İnteraktif Anahtar Ödülünü” aldı. Seçim kriterlerinde marka bilinirliği, SEO ve SEM pazarlama stratejileri, kullanıcı etkileşimi ve bağlılık dikkate alındı.

Ödül töreni 22 Mayıs günü Milano Uluslararası İletişim ve Dil Üniversitesinin yeni oditoryumunda yapıldı.

IVECO’nun ödülünü Ticarî ve Özel Araçlar Küresel Dijital İletişim Başkanı Fabrizio Conicella aldı. Conicella yaptığı açıklamada ticarî araç sektörünün öngörülemez bir hızla dijitalizasyon gibi makro eğilimlerle değişim geçirdiğini, IVECO’nun ise MyIVECO portalıyla bunu müşterileri için bir fırsata çevirdiğini söyledi.

MyIVECO portalı [www.my.iveco.com], IVECO müşterilerinin akıllı telefonları, tabletleri ya da bilgisayarları aracılığıyla araçlarına sürekli olarak bağlı kalmalarını sağlıyor. MyIVECO kullanıcıları filolarının sürdürülebilirliği ve verimliliği hakkında karbondioksit salınımı raporları ve sürüş performansı ile güncel bilgi alabiliyorlar.

İnteraktif Anahtar Ödülü, dijital iletişim dünyasında bir kriter olarak kabul ediliyor. Gruppo Editoriale Media Key tarafından yıllık olarak düzenlenen organizasyon, bu yıl 20. yılını kutladı. Organizasyonda 40 kişilik endüstri uzmanlarından oluşan bir jüri, 25’ten fazla kategoride ödüllerin sahiplerini belirliyor.