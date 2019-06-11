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IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası'nda

FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası 2019’a ortak olan IVECO, “Die Bullen von IVECO” takımıyla yarıştı. IVECO, Schwabentruck ve Hahn takımlarının birleşerek kurduğu “Die Bullen von IVECO” takımının teknik sponsoru olarak 2019 FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında yer alıyor. Sekiz devrede gerçekleşecek şampiyonanın ilk ayağı 25-26 Mayıs tarihlerinde İtalya’daki Misano Marco Simoncelli Pistinde gerçekleşti.

IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası'nda

FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası 2019’a ortak olan IVECO, “Die Bullen von IVECO” takımıyla yarıştı. IVECO, Schwabentruck ve Hahn takımlarının birleşerek kurduğu “Die Bullen von IVECO” takımının teknik sponsoru olarak 2019 FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında yer alıyor. Sekiz devrede gerçekleşecek şampiyonanın ilk ayağı 25-26 Mayıs tarihlerinde İtalya’daki Misano Marco Simoncelli Pistinde gerçekleşti.

11 Haziran 2019 Salı 14:14
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IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası'nda


 

Torino, Mayıs 2019

IVECO, yakın zamanda FIA ETRC tarafından sürücü eksikliğine parmak basmak, profili ve halktaki algısını yükseltmek için duyurulan #onetruckfamily kampanyası dâhilinde aktif bir ortak olacağı FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası ile işbirliğini ilan etti. Sezon, Petronas Urania Grand Prix etkinliğiyle İtalya’nın Misano kentinde başladı.

IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında “Die Bullen von IVECO”nun teknik sponsoru olarak yer alıyor. Takım, geçen yılki başarısını 2019’da da tekrarlamaya hazır.

Marka, takımı 1180 beygirlik IVECO Cursor 13 motorlu 5.3 tonluk Stralis 440 E 56 XP-R ile desteklemekte. Bu araçlar özel tasarımlı ve spor amaçlı olarak 160 km/s hıza ulaşabilecek donanıma sahipler.

Şampiyonadaki tek kadın sürücü olan Schwabentruck takımının lideri Steffi Halm, geçen seneki altıncılık pozisyonunu Stralis’iyle birlikte ileri taşımayı hedefliyor.

Hahn takımı ise geçen yıl 32 yarışın 12’sini kazanan Jochen Hahn tarafından temsil ediliyor.

IVECO aynı zamanda iki başka takımla da temsil edilecek: Reinert Racing ve Don’t Touch Racing.

IVECO, şampiyonadaki tüm pistlerde yer alacak ve alanlarda araç sergilemeleri, fan mağazaları ve ağırlama tesisleriyle temsil edilecek.

Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası 2019 Devreleri

TARİH

PİST

ÜLKE

1

25 - 26 Mayıs

Misano

İtalya

2

22 - 23 Haziran

Hungaroring

Macaristan

3

6 - 7 Temmuz

Slovakiaring

Slovakya

4

20 – 21 Temmuz

Nürburgring

Almanya

5

31 Ağustos – 1 Eylül

Most

Çekya

6

14 - 15 Eylül

Zolder

Belçika

7

27 - 29 Eylül

Le Mans

Fransa

8

5 - 6 Ekim

Jarama

İspanya

Son Güncelleme: 11.06.2019 15:26
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