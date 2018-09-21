IVECO, Düşük Emisyon Standıyla IAA 2018'de

IVECO, %100 Dizelsiz standında, müşterileri, iş ortakları ve üst yapı üreticileriyle iş birliği halinde alternatif yakıtlı ürünleri ve uzun vadeli vizyonuyla sürdürülebilir ve sıfır emisyonlu taşımacılık çözümünleri sunuyor.

IVECO elektrikli belediye otobüslerinden uzun mesafeli LNG'li kamyonlara kadar değişen sürdürülebilir çözümlerini sergileyen 18 aracı teşhir ediyor: Daily Blue Power "Yılın Vanı" 2018, Crealis In-Motion-Charging "Yılın Sürdürülebilir Otobüsü" 2019 ve Avrupa Mobilite Fuarı Yenilik Ödülü kazananı Crossway LE NP "Yılın Sürdürülebilir Otobüsü" 2018, ve Stralis NP 460 "Yılın Düşük Karbonlu Kamyonu" 2018 gibi birçok ödüllü aracı içeren her işin ve her görevin gereksinimlerini karşılayan eksiksiz bir ürün yelpazesi.

IVECO, aynı zamanda özel olarak oluşturulan bir tasarıma sahip Sınırlı Sayıda üretilecek Daily ile uzun yıllara dayanan başarılı geçmişini hatırlatarak Daily'nin 40. Yılını kutluyor.

IVECO, ticari araç sektöründeki en önemli uluslararası etkinlik olan 67. IAA Ticari Araçlar (IAA), fuarında tarih yazıyor. Fuarda bir Düşük Emisyon Alanı oluşturan %100 Dizelsiz standında alternatif yakıtlı araçlardan oluşan tüm ticari ürün yelpazesini sergiliyor. Ayrıca enerji geçişi ve ilgili konuları tartışmak için sektör uzmanları, müşteriler ve teknik ortaklarla iş birliği halinde “Sürdürülebilir bir geleceğe doğru enerji geçişi”ne odaklanan özel bir Yuvarlak Masa ile atölye etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Pierre Lahutte, IVECO Marka Başkanı, bugün stantta yapılan basın açıklamasında şu yorumda bulundu: “IVECO, IAA'nın tarihinde sergilediği araçlarda tek bir tane bile Dizel Motor bulunmayan bir stant sunan ilk üreticidir. Dizel araçlar üzerindeki baskı arttıkça ve enerji geçişi hız kazandıkça Taşımacılık sektörü değişiyor. Teşhirimizde IVECO'nun bugün mevcut olan Elektrikli, CNG'li ve LNG'li ürünleri sergilenmekte ve yüksek kentsel değerli, düşük enerji yoğunluklu yolcu taşımacılığından uzun mesafeli ağır iş tipi kara yolu taşımacılığına kadar tüm görevlerde Dizel araçlara uygun bir alternatif sunmaktadır. Ayrıca doğal gaz, sıfır emisyonlara ulaşıp negatif emisyonlar ve karbon birikimine kadar gidebilecek döngüsel bir ekonomi yaklaşımına kapı açarak biyometan ve yenilenebilir enerjiye sorunsuz bir geçiş olanağı sunmaktadır.

Ayrıca stantta ve konuşmacılar arasında IVECO'nun taşımacılık sektörünün karbondan arındırılmasının bir dizi yakıt ve teknoloji gerektirdiğine olan inancını paylaşan küresel enerji tedarikçisi Shell de yer almaktadır. Shell, Almanya'da elektrik ve doğal gaz yakıt ikmali ağlarının geliştirilmesini desteklemek için markayla olan iş birliklerinin parçası olarak fuara bir CNG/LNG dolum istasyonu ve elektrik şarj istasyonuyla da katılmaktadır.

IVECO’nun IAA 2018'deki teşhiri, farklı misyonların gereksinimlerine uygun bir enerji karması ile sürdürülebilir taşımacılık çözümünü göstermektedir. Şirket elektrikli tahrikin, özellikle şehir merkezlerindeki düşük hızlı, düşük enerji yoğunluklu dur kalklı görevlerde olmak üzere yolcu taşımacılığı gibi yüksek değerli görevlerde önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir. Diğer önemli enerji kaynağı, insan ve malların sürdürülebilir bir şekilde taşınmaları için bir çözüm sunan doğal gazdır. IVECO, teşhir ettiği araçlar ile çoğu kirletici emisyonlarda devasa azalmalar sunabilen doğal gazın dikkate değer çevresel avantajını vurgulamaktadır. NO2 için %90 azalma, parçacıklı madde için %99 azalma, doğal gaz ve biyometan ile %10 dan %95'e varan CO2 azalması.

Biyometan ile organik veya tarımsal atıklardan enerji üretimine dayanan döngüsel bir ekonomi mümkündür. Bu, kapıdan toplama, yeşil atıklar, kurumsal yiyecek-içecek ve belediye atıklarından doğal gaz ve gübre üreten bir organik atık arıtma merkezinde yapılabilir. Bu yaklaşım, metan üretimi tarımsal atıklar kullanılarak bir çiftlikteki biyoçürütücüde oluşturulduğunda daha da ileri götürülebilir. Mahsuller, büyüdükçe CO2'yi emerek karbonhidratlara dönüştürür, bu da Karbon sorununu giderir ve atmosfere Oksijen salınmasını sağlar. Çiftliğin biyoçürütücüsünde, mahsul kalıntıları biyogaz oluşturan anaerobik bir çürütme işlemiyle ayrıştırılır. Bu, biyometan olacak şekilde saflaştırılarak dolum istasyonlarına taşınabilir ve mal taşımacılığı için doğal gazla çalışan araçlarda yakıt olarak kullanılabilir.

Bu işlem aynı zamanda, besleyici maddeleri toprağa geri döndüren, organik madde içeriğini artıran ve atmosferdeki karbonu ayıran, ayrıca gübre kompostu olarak kullanılan besleyici açısından zengin bir madde de üretir. Sonuç olarak, bu döngüsel ekonomi yaklaşımı, karbonu yerde sabitleyerek havadaki CO2'yi azalttığından ve karbon döngüsünü negatif hale getirdiğinden kuyudan tekere CO2 emisyonlarını azaltmaktan daha fazlasını yapmaktadır.

IVECO standına gelen ziyaretçiler, yakıt olarak belediye atıklarından üretilen biyometan kullanılan bir IVECO CNG'li otobüs filosu işleten Lille şehri, tarımsal atıklardan elde edilen biyometana dayanan ve Pot au Pin, Air Liquide ve Carrefour tarafından yürütülen proje ile Norveç'te Biokraft tarafından dünyanın en büyük biyogaz tesisinin açılması örnekleriyle bu döngüsel ekonominin zaten gerçek olduğunu görebilecektir.

IAA'da IVECO: Her işi ve her görevi kapsayan eksiksiz bir sürdürülebilir ürün yelpazesini sergilemek amacıyla 18 araçla %100 Dizelsiz bir stant

%100 Dizelsiz stant, teşhiriyle birlikte IVECO'nun teknoloji ile enerji kaynağını görevin gerektirdikleriyle uygun hale getiren sürdürülebilir taşımacılık yaklaşımını vurgulamaktadır.



Şehir merkezinde kamu ulaşımı için, stant markanın elektrikli çözümlerini sergilemektedir: Tipik dur kalklı şehir içi görevleri için kusursuz çözümü sunan ve "2018 Yılının Uluslararası Vanı" ödülüyle taçlandırılan Daily Blue Power sürdürülebilir ailesinin parçası, sıfır emisyonlu Daily Electric Minibus; en gelişmiş akü teknolojisini barındıran Heuliez Bus GX ELEC tamamen elektrikli belediye otobüsü ve havai elektrik hatlarını dahili akülü enerji depolama ve hareket halinde şarj ile birleştiren ve Paris'teki Avrupa 2018 Mobilite Fuarı'nda Kent kategorisinde 2019 Yılın Sürdürülebilir Otobüsü ödülünü kazanan ve Hareketli Yeşil Enerji-Çevre kategorisinde Yenilik Ödülünü alan yeni nesil IVECO BUS Crealis In-Motion-Charging.



Kırsal kamu ulaşımında, tasarımı tavan alanına entegre edilen tanklar ve 600 km'ye kadar otonomiyle öne çıkan 2018 Yılın Sürdürülebilir Otobüsü IVECO BUS Crossway Low Entry Natural Power ile CNG, teşhirdeki çözümdür.

Kentsel ve kırsal eşya taşımacılığında, IVECO, Hi-Matic transmisyona sahip ve aynı zamanda Daily Power ailesinin parçası olan farklı Daily Natural Power modelleri sergilemektedir. Daily Hi-Matic Natural Power sektörde 8 hızlı otomatik dişli kutusuna sahip 3,0 litre CNG motorla donatılmış ilk Hafif Ticari Araçtır.

Kentsel ve bölgesel ulaşım görevlerinde, CNG uzun mesafeler boyunca ve şehir merkezindeki teslimatlarda kombine verimli taşımacılık gereksinimlerini karşılayan teknolojidir. IVECO, zamanından bir yıl önce hem CNG modelinde hem de EURO VI D seviyesi emisyon standartlarına zaten uyumlu bir şekilde belediye uygulamalarına odaklanan iki Eurocargo sergilemektedir. Teşhirdeki modellerden biri Meiller tarafından 3 konumlu bir damperle donatılmıştır.

Teşhirdeki ikinci model IVECO'nun bir teknoloji ortağıyla hem kamyon hem de gövde emisyonlarını gidermek üzere yaptığı iş birliğinin sonucudur: Bu model, kamyonun CNG'li motorunu hidrostatik bir transmisyonla birleştirerek süpürme ekipmanını çalıştırmak için genellikle ikinci bir dizel motor ekleyen, daha az regülasyonlu, hatta regülasyonsuz olan geleneksel kamyona monteli süpürücüye kıyasla emisyonlarda dikkate değer bir azalma elde eden ve Johnston Engineering tarafından geliştirilen bir süpürücü gövdesi ile donatılmıştır.

IVECO ayrıca sektördeki bir ilk için Carrier Transicold ile de ortaklık kurdu: Donduruculu gövdeye sahip bir kamyonda Dizeli tamamen ortadan kaldıran Frappa gövdeyle donatılmış ve Carrier Supra® CNG teknolojisi içeren yepyeni 26 tonluk 400 hp Stralis NP rigid. Hem araç hem de soğutma grubuna, şasiye monteli seri CNG tanklarıyla beslenen son teknolojili Tam doğal gaz motorlarıyla güç verilmektedir. Genellikle gövdedeki motor gerçek bir kirletici olan motor araçtaki motordan daha az regülasyonlu olduğundan, bu ultra düşük NO2 ve PM emisyonları sağlamaktadır. Bu çığır açıcı araç 1000 km'ye kadar menzile sahiptir ve şehir merkezlerinde gece teslimatları yapabilir.

Uzun mesafeli görevlerde IVECO’nun çözümü LNG teknolojisidir. Bu sektörde, piyasadaki uzun mesafeli taşımacılık için özel olarak tasarlanmış ilk doğal gazlı kamyon olan Stralis NP ve özellikle geçen Aralık'ta İngiltere'de Yılın Düşük Karbonlu Kamyonu seçilen Stralis NP 460 ile başı çekmektedir. IVECO, bu ürünleri AD ve düşük çekişli kamyonlar dahil, mafsallı ve sabit hallerdeki modellerle sergilemektedir.

IVECO ayrıca bu sektörde, önemli bir ortaklıktan ortaya çıkan, sektördeki başka bir ilki sunmaktadır: %100 sıfır Dizel, Sıfır yağ solüsyonu sunan benzersiz CIFA elektrikli beton mikseriyle donatılmış 400 hp Stralis X-Way Natural Power. Kamyon biyolojik CNG ile çalışmaktadır ve CIFA tarafından geliştirilen Energya hibrit eklenti beton mikseriyle donatılmıştır. Mikser, bir lityum aküyle güç verilen bir elektrik motoruyla çalıştırılmaktadır. Ayrıca yavaşlarken kamyonun enerjisini geri kazandıran bir Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi'ne de sahiptir.



%100 Dizelsiz - Düşük Emisyon Alanı'ndaki teşhirde yer alan tüm araçlar, IVECO ve ortaklarının sürdürülebilir taşımacılık ve çözümler sunma bağlılığına ilişkin somut bir gösterimdir.

