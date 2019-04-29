Iveco'dan Antalya'ya yeni tesis

Antalya, 27 Nisan 2019

IVECO’nun Türkiye’deki en eski yetkili servislerinden biri olan SAMKO Otomotiv sürekli olarak kendini yenileyerek ağır vasıta segmentine daha iyi hizmet verebilmek için Antalya-Burdur karayolu üzerinde yeni bir tesis yatırımı gerçekleştirdi.

Düzenlenen açılış töreninde SAMKO yönetim kurulu üyesi Bilal Oktar şunları söyledi;

“Biz Iveco’nun güçlü geleceğine inanıyoruz ve bugün yeni tesisimizi Iveco’nun en yeni ürünleri tanıtarak açmakdan mutluluk duyuyoruz. 2200 m2’si açık alana sahip olan tesis 1950 m2 kare kapalı alana sahip olup,toplamda 4000 m2’ye oturmaktadır. 850 m2 servis alanı ile aynı anda 15 araca hizmet verebilecek kapasitede. Tesis de 27 kişi çalışıyor.”

Tesisin ön tarafında ayrıca araç teşhirine imkan veren 300 m2 modern kapalı showroom bulunuyor ve IVECO Antalya satış faaliyetleri IVECO’nun güçlü bayilerinden Şahinler Otomotiv tarafından burda yürütülüyor. Ege bölgesinin önde gelen IVECO bayisi olan Şahinler tüm ticari araç segmentlerinde uzmanlaşmış ekibi ile burda IVECO’nun ürün gamındaki tüm modellerinin satışını gerçekleştiriyor.

Törende konuşma yapan Iveco Araç genel müdürü yardımcısı Tansu Giz ise şunları söyledi; “ Biz IVECO Türkiye olarak hızlı büyüyen bir markayız son 9 yılda pazar payımız iki mislinden fazla büyümüştür. Bugün Türkiye’de 3,5 ton ve üstü kamyon segmentinde %7,8 Pazar payı 3. markayız. IVECO’nun yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde SAMKO’nun gördüğünüz yeni, modern tesisini hizmete sunuyoruz. Amacımız hem ürün hem hizmet anlamında tüm gücümüz ile müşteriye daha yakın olmak. Ben SAMKO ailesine bu modern tesisi inşa ederek IVECO’ya olan inançlarını gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca SAMKO ile işbirliğine giderek burda tecrübeli ekibi ile başarılı bir satış faaliyeti yürüten Ege bölgesi bayimiz Şahinler Otomotiv’e de teşekkürlerimi sunuyorum”

Soldan sağa; Nevzat Kaya, Mustafa Bilgiç, Selçuk Göçmez, Bilal Oktar, Tansu Giz

Törende IVECO genel müdür yardımcısı Tansu Giz, SAMKO ortaklarına günün anısına bir plaket takdim etti.

Soldan sağa; Nevzat Kaya, Ramazan Uyanık, Selçuk Göçmez, Mustafa Bilgiç, Tansu Giz, Ali Şahin, Bilal Oktar

Açılış törenine SAMKO ortakları Nevzat Kaya, Mustafa Bilgiç, Selçuk Göçmez, Bilal Oktar, Şahinler Otomotiv yönetim kuruşu başkanı Ali Şahin, Şahinler Otomotiv Antalya satış müdürü Ramazan Uyanık, Şahinler Otomotiv Antalya satış temsilcileri, IVECO Araç’ı temsilen pazarlama ve üründen sorumlu genel müdür yardımcısı Tansu Giz, satış sonrası hizmetler genel müdür yardımcısı Mustafa Er, bölge ağır vasıta satış müdürü Murat Uçaklı, yedek parça pazarlama ve satış müdürü Berke Nazlıoğlu, satış sonrası bölge teknik müdürü Ertuğrul Sınar, bayi ve iş geliştirme yöneticisi Serkan Gündoğdu katıldılar.