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Isuzu Citiport'lar, Makedonya Prilep belediyesine teslim edildi

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de üretip dünyaya ihraç ettiği otobüsü Isuzu Citiport CNG, Makedonya’nın Prilep Belediyesi’nin tercihi oldu. Düzenlenen teslimat törenine Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de katıldı.

Isuzu Citiport'lar, Makedonya Prilep belediyesine teslim edildi

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de üretip dünyaya ihraç ettiği otobüsü Isuzu Citiport CNG, Makedonya’nın Prilep Belediyesi’nin tercihi oldu. Düzenlenen teslimat törenine Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de katıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:46
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Isuzu Citiport'lar, Makedonya Prilep belediyesine teslim edildi

Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu ihracat pazarlarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Prilep Belediyesi’nin düzenlediği ihaleyi kazanan Anadolu Isuzu, toplam 4 adet CNG (Compressed Natural Gas – Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip Isuzu Citiport otobüsünü 24 Ağustos tarihinde düzenlediği törenle teslim etti. Teslimat törenine Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Prilep Belediye Başkanı İlija Jovanoski, Prilep Belediyesi toplu taşıma direktörü Marija Cvetanoska, Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Müdürü Hande Uğur ve Uluslararası Satış Uzmanı Alper Kılıç katılımda bulundu.

Ülkenin ilk CNG yeni otobüs alımı ve aynı zamanda Anadolu Isuzu tarihinde kazanılan ilk CNG’li Isuzu Citiport ihalesi olan Prilep Belediye ihalesi, çevreye duyarlı toplu ulaşım araçlarına olan ilginin artacağı gelecek süreç için de önem arz ediyor. Tüm dünya şehirlerinde düşük emisyon salınımı ve çevreye duyarlı araç kullanımının teşvik edilmesi neticesiyle gün yüzüne çıkan Isuzu Citiport CNG, sıkıştırılmış gaz yakıt sistemiyle hem düşük işletim maliyetlerine sahip, hem de sıradan bir toplu ulaşım aracına göre çevreye verilen zararı azaltıyor.

Hem teknolojik hem de ergonomik Isuzu Citiport

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A’Design Award & Competition’da, “Gold A’Design Award” tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescilledi. Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor.

CNG sistemine sahip Citiport otobüsler düşük işletim maliyetlerine sahip olurken, aynı zamanda toplu ulaşımda çevreye verilen zararın da azaltılmasıyla ideal toplu ulaşım aracı konumuna geliyor.

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