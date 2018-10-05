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İstanbul Moda Konferansı’nda Sertrans rüzgarı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) düzenlediği İstanbul Moda Konferansı’nın 11’incisi gerçekleştirildi. Sertans’ın da sponsor firmalar arasında yer aldığı konferansta Türkiye’deki hazır giyim sektöründeki son gelişmeler tartışıldı.

İstanbul Moda Konferansı’nda Sertrans rüzgarı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) düzenlediği İstanbul Moda Konferansı’nın 11’incisi gerçekleştirildi. Sertans’ın da sponsor firmalar arasında yer aldığı konferansta Türkiye’deki hazır giyim sektöründeki son gelişmeler tartışıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 10:45
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İstanbul Moda Konferansı’nda Sertrans rüzgarı


2008 yılından bu yana her yıl tekstil sektörünün önemli firmalarına kapılarını açan İstanbul Moda Konferansı, 11’inci yılında yine önemli isimleri bir araya getirdi. Lojistik sektörünün inovatif markalarından Sertrans’ın da bir stant açarak yer aldığı etkinlikte, tekstil sektöründeki son gelişmeler ve trendler ele alındı. 

Uluslararası etkinlik takvimlerinde yer alan İstanbul Moda Konferansı’nda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Sertrans CEO’su Nilgün Keleş, firma olarak sürekli yenilikleri takip ettiklerini, bu bağlamda İstanbul Moda Konferansı gibi lojistik sektörünün dışında yer alan etkinliklerde yer almayı da önemli bulduklarını kaydetti.
Müşteri taleplerine ve ihtiyaçlarına göre esnek hizmet modellemeleri oluşturduklarını vurgulayan Keleş, lojistik konusunda Türkiye tekstil sektörüne üst seviyede katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Tekstil sektörü taşımalarına özel olarak ‘Fast Fashion by Sertrans’ markasını kurguladıklarını ifade eden Keleş, “Tekstil gibi hızın ön planda olduğu bir sektörde ihracatçılara sağladığımız doğru, hızlı ve maliyet avantajı sunan çözümlerimiz ile onlara rekabet gücü kazandırıyoruz. İspanya’ya yönelik tekstil lojistiği döngüsü bulunan ihracatçılarımız için hazırladığımız ‘Fast Fashion by Sertrans Logistics’, pek çok avantajı bir araya getiriyor. Üreticilerin fabrikalarından aldığımız hazır ürünleri, uygun koşullarda taşıyarak doğru zamanda doğru yere teslim edilmesine kadarki tüm süreçlerde tecrübemizle fark yaratıyoruz. Bu hizmet kapsamında askılı taşımacılık ve kolili yüklemeler de gerçekleştiriliyor” dedi.
Türkiye’nin tekstil alanında gelişmiş ülkeler arasında yer aldığını sözlerine ekleyen Keleş, sektörün daha da ilerlemesi için İstanbul Moda Konferansı gibi seçkin firmaları bir araya getiren organizasyonların sayısının artması ve Türkiye’nin saygın moda ülkeleri arasında yerini sağlamlaştırması gerektiğini dile getirdi.
Müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre esnek hizmet modellemeleri oluşturduklarına da değinen Nilgün Keleş, “‘Sertrans Logistics’in hasarsızlık oranı yüzde 99,99. Hasar gören, kaybolan ve çalınan tüm yüklerin tamamının dâhil edildiği bu oran, Sertrans Logistics’in 2010-2017 yılları arasında ithalat ve ihracatını gerçekleştirdiği yükler baz alınarak hesaplanmış resmi rakamıdır. Bu oran, lojistik sürecinin her defasında yüksek konsantrasyonla tamamlandığının, operasyonların her aşamasının tecrübeli ve uzman bir kadroyla 7/24 izlenerek sıkı denetim altında tutulduğunun, sürekli ölçümlendiğinin ve sonuçta daima en yüksek kaliteye ulaşıldığının bir göstergesidir’’ diye konuştu.
Türkiye’nin hemen her bölgesinden katılan imalatçı firmalara iş olanakları ve yeni iş bağlantıları sağlayan İstanbul Moda Konferansı, tekstil ve hazır giyim sektöründeki değişimlerle ilgili çarpıcı bilgilerin paylaşıldığı, ayrıca sektöre yeni girenlere yol gösterici deneyimlerin ve tecrübelerin aktarıldığı bir platform olma özelliği taşıyor.
Konferans kapsamında yabancı firmalar, Türkiye’den yaptıkları alımlara ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşma imkanı buluyor. Konferans kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen ‘B2B İkili İş Görüşmeleri Platformu’ da, yurt dışından gelen alım heyetleriyle yerli markalar için buluşma noktası görevi görüyor.
 

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