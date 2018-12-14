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İstanbul Helikopter Turu

İstanbul’un eşsiz güzelliğini helikopter ile gökyüzünden izlemek için yeni yılın “en havalı” rezervasyonunu yapın ve sevdiklerinize Kaan Air’ın özel turlarından bir helikopter turu hediye edin.

İstanbul Helikopter Turu

İstanbul’un eşsiz güzelliğini helikopter ile gökyüzünden izlemek için yeni yılın “en havalı” rezervasyonunu yapın ve sevdiklerinize Kaan Air’ın özel turlarından bir helikopter turu hediye edin.

14 Aralık 2018 Cuma 16:10
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İstanbul Helikopter Turu

Yeni yılda, sevdikleriniz için “en havalı” hediyeyi seçmek istiyorsanız helikopter turundaki koltuğunuzu bir TIK’la ayırtabilirsiniz. Türkiye'nin en önemli ve en büyük helikopter işletmecilerinden olan Kaan Air İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini helikopterden göreceğiniz nefes kesen bir deneyim sunuyor.

Kaan Air’ın “Helisightseeing” markası ile başlattığı turlarda yerinizi ayırtın ve İstanbul Boğazı’nın güzelliği, Tarihi Yarımada, Haliç manzarası ve şehrin önemli simgelerinin havadan kuşbakışı görüntüsüyle yeni yıl sizin için unutulmaz bir deneyim ile başlasın. Kaan Air’ın Leonardo AW119 model 7 kişilik helikopteri ile gerçekleştirdiği uçuşlar, Ayazağa Kaan Heliport’tan başlıyor ve helikopterler 15 dakikalık turlar için her 20 dakikada bir yeni grupla birlikte havalanıyor.

KDV dahil 75 Euro’dan başlıyor

Tur kapsamında cam kenarı koltuklar KDV dahil 125 Euro, pilot yanı koltuk 175 Euro, orta koltuklar ise 75 Euro fiyatları ile satışa sunulurken yeni yıla özel olarak Instagram’da Kaan Air hesaplarını takip edenlere ocak ayında yüzde 10 indirim uygulanacak ve satın alınan biletler ocak ayı süresince geçerli olacak.

Anahtar Kelimeler:
HelikopterKaan Air
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