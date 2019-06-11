Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
92826
ALTIN
247.820
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3890
EURO
6.5894

'İş'te anne’ kursiyerleri OKT’de işbaşı yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘İş’te Anne’ Projesi kapsamında OKT Trailer’da meslek yetiştirme kursuna gelen anneler, kurslarını bitirerek iş başı yaptılar.

'İş'te anne’ kursiyerleri OKT’de işbaşı yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘İş’te Anne’ Projesi kapsamında OKT Trailer’da meslek yetiştirme kursuna gelen anneler, kurslarını bitirerek iş başı yaptılar.

11 Haziran 2019 Salı 18:03
1256 Okunma
'İş'te anne’ kursiyerleri OKT’de işbaşı yaptı

Geçtiğimiz yıl ‘Kadının emeği, memleketin geleceği’ Sloganı ile üretimde kadın istihdamı duyurusuna

çıkan ve çalışma hayatının her alanında olmaları gerektiği anlayışıyla kadın istihdamına öncelik veren OKT, kadınların iş alanlarının artırılması amacıyla başlattığı kampanyalar kapsamında İş’te Anne Projesine destek, verdi. Ülke genelinde 0-15 yaş arasında çocuğu olan 5000 kadının iş hayatına katılımını kolaylaştırmak için İŞKUR tarafından başlatılan İş’te Anne Projesine katılım sağlayan OKT Trailer; meslek yetiştirme kursunu başarı ile tamamlayan annelere yüzde yüz istihdam garantisi sağlayarak projeyi başlattı. Sosyal yardım ya da ekonomik destek alan kadınlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gruplar içerisinde yer alan diğer kadınların yararlanabildiği proje kapsamında OKT Akademi’ye gelerek meslek edindirme kursuna katılan anneler 6 ay süren eğitimlerini tamamlayarak çalışmaya başladılar.

Bu proje sayesinde hem nitelikli eleman sorununun giderilmesi hem de ülkenin kalkınması için kadın istihdamına öncelik verilmesi gerektiğini savunan OKT Trailer Yönetim Kurulu üyeleri fabrikada mavi yaka kadroda göreve başlayan kadın çalışanların destekçisi olduklarını belirterek azim ve başarılarından dolayı tebrik ettiler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası'nda
IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası'nda
IVECO, interaktif anahtar ödülünü aldı
IVECO, interaktif anahtar ödülünü aldı
Reysaş Lojistik'te atama
Reysaş Lojistik'te atama
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim