'İş'te anne’ kursiyerleri OKT’de işbaşı yaptı

Geçtiğimiz yıl ‘Kadının emeği, memleketin geleceği’ Sloganı ile üretimde kadın istihdamı duyurusuna

çıkan ve çalışma hayatının her alanında olmaları gerektiği anlayışıyla kadın istihdamına öncelik veren OKT, kadınların iş alanlarının artırılması amacıyla başlattığı kampanyalar kapsamında İş’te Anne Projesine destek, verdi. Ülke genelinde 0-15 yaş arasında çocuğu olan 5000 kadının iş hayatına katılımını kolaylaştırmak için İŞKUR tarafından başlatılan İş’te Anne Projesine katılım sağlayan OKT Trailer; meslek yetiştirme kursunu başarı ile tamamlayan annelere yüzde yüz istihdam garantisi sağlayarak projeyi başlattı. Sosyal yardım ya da ekonomik destek alan kadınlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gruplar içerisinde yer alan diğer kadınların yararlanabildiği proje kapsamında OKT Akademi’ye gelerek meslek edindirme kursuna katılan anneler 6 ay süren eğitimlerini tamamlayarak çalışmaya başladılar.

Bu proje sayesinde hem nitelikli eleman sorununun giderilmesi hem de ülkenin kalkınması için kadın istihdamına öncelik verilmesi gerektiğini savunan OKT Trailer Yönetim Kurulu üyeleri fabrikada mavi yaka kadroda göreve başlayan kadın çalışanların destekçisi olduklarını belirterek azim ve başarılarından dolayı tebrik ettiler.