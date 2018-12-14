İnsan Kaynakları Direktörü Müge Dağ

Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Müge Dağ, kariyerine 2002 yılında İsdemir’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başladı. 5 yıllık görevinin ardından aynı şirkette İnsan Kaynakları Şef pozisyonuna getirilen Dağ, daha sonra Paşabahçe’ye geçerek Kıdemli İnsan Kaynakları Uzmanlığı görevini üstlendi. Buradaki başarılı çalışmaları sonrası 2010 yılında İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak hizmet vermeye başlayan Dağ, 2018 yılında Şişecam Automotive Co.’da İnsan Kaynakları Müdürü oldu. Müge Dağ, 3 Aralık itibariyle Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaya başladı.