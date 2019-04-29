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İMDER, CONEXPO Latin America Fuarı'nda olacak

Türk iş ve inşaat makinaları sektörünün öncü kuruluşu Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), Latin Amerika bölgesinin en büyük iş ve inşaat makinaları ile altyapı fuarı olan Conexpo Latin America Fuarı’na katılıyor. 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenecek Conexpo Latin America Fuarı’nda İMDER, Latin Amerika pazarının Türk üreticiler için sunacağı yeni işbirliği fırsatları için görüşmeler gerçekleştirecek.

İMDER, CONEXPO Latin America Fuarı'nda olacak

Türk iş ve inşaat makinaları sektörünün öncü kuruluşu Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), Latin Amerika bölgesinin en büyük iş ve inşaat makinaları ile altyapı fuarı olan Conexpo Latin America Fuarı’na katılıyor. 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenecek Conexpo Latin America Fuarı’nda İMDER, Latin Amerika pazarının Türk üreticiler için sunacağı yeni işbirliği fırsatları için görüşmeler gerçekleştirecek.

29 Nisan 2019 Pazartesi 12:58
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İMDER, CONEXPO Latin America Fuarı'nda olacak

İMDER, sektörün önde gelen fuarlarından Conexpo Latin America Fuarı için hazırlıklarına hız verdi. Hükümet temsilcileri, akademisyenler, mühendisler, girişimciler ve yatırımcıların yoğun katılım gösterdiği fuar, İMDER’in Amerika’daki kardeş derneği Amerika Makine ve Ekipmanları Üreticileri Derneği (AEM) tarafından düzenleniyor.

FUAR EN SON 90’DAN FAZLA ÜLKEDEN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Her 3 yılda bir düzenlenen Conexpo Latin America Fuarı, bir önceki sefer 90’dan fazla ülkeden 32 bin kişiyi aşkın ziyaretçiyi ağırladı. İş makinaları sanayinin en iyi uygulamalarının yer alacağı Conexpo Latin America Fuarı, katılımcı firmaların yerel ve bölgesel pazardaki faaliyetlerini genişletmek için önemli bir platform görevi görüyor. Dünyanın birçok noktasından sektör temsilcisini ağırlayacak fuarda, Çin, Kuzey Amerika ve Türkiye’den fuara katılacak firmalar pavilyon kuracak.

İMDER, LATİN AMERİKA PAZARINI KEŞFEDECEK

Latin Amerika, 2026 yılına kadar inşaat sanayi büyüklüğünü 2 katına çıkarmayı hedefliyor. Bölgedeki inşaat sektörü harcamalarının 2021 yılına kadar 596.37 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Latin Amerika’da şu anda yapım aşamasında olan projelerin tutarı 285,28 milyar dolar olarak biliniyor. İnşaata hazır olan projelerin değeri ise 573,37 milyar dolar.

LATİN AMERİKA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ YAPMA POTANSİYELİ YÜKSEK

Latin Amerika’da konut, ofis, otel, yazlık, toplu konut, altyapı (otoyol, havaalanı, liman ve hastane), madencilik ve sanayi altyapısı, AVM, okul, hastane, işyeri inşaatı gibi pek çok alanda iş yapma potansiyeli mevcut ve inşaat sektöründe rekabet yoğun olup, modern teknolojilerin kullanımı yaygın olarak biliniyor. Konut sektörüne yönelik finansman olanakları da oldukça geniş ve Şili’nin kendi inşaat ekipmanı üretimi kısıtlı ve genellikle madencilikle ilgili ürünlerle sınırlı olduğundan bu ekipmanların büyük bir kısmı ithal ediliyor.

İMDER HAKKINDA

İMDER, 2002 yılında BORUSAN, ÇUKUROVA, E-MAK, ENKA, ERG, GAMA, HİDROMEK, STFA, IŞIKLAR, KOÇ, SANKO, SABANCI gibi kuruluşların sektördeki firmalarını çatısı altında toplayarak kuruldu. Bünyesindeki 40 firma ile 75 yıllık tarihe sahip İş ve İnşaat Makina ve Ekipmanları sektörünün yüzde 93’ünden fazlasını temsil eden İMDER, 2007 yılında 5253 sayılı kanun gereği, ilgili tüm bakanlıkların oluru ve İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla ‘TÜRKİYE’ ismini kullanmayı hak eden 485 dernekten biridir. Her yıl yeni üyeleriyle büyüyen Dernek, iş makinaları sektörünü ulusal ve uluslararası platformlarla organizasyonlarda etkili ve güçlü bir şekilde temsil ediyor. İMDER Avrupa İş Makinaları Federasyonu CECE ve Avrupa Kiralama Derneği ERA üyesidir.

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