İlk sıkıştırılmış doğal gazlı kamyonlar Rusya’ya vardı

Moskova, Mayıs 2019

Tarımsal bir holding olan Miratorg, 23 adet IVECO Stralis Natural Power (NP) 460 kamyonu resmî olarak teslim aldı. Rusya’daki en büyük et üreticilerinden biri olan Miratorg, Stralis NP 460’ı şirketin de politikalarıyla uyumlu olan çevreye olan katkısı için tercih etti. Stralis NP 460, sürdürülebilirlik, performans, üretkenlik ve uzun menzili en zorlu uzun mesafe görevlerde bir araya getiriyor. IVECO Rusya, aracın tasarımı ve verimli işletilmesi üzerine şirketin sürücülerine de eğitim verdi.

Stralis NP 460, 460 beygirlik, 2,000 Nm torka çıkan ve bununla dizele denk bir performans sunan IVECO’nun 13 litrelik Cursor 13 NP Euro VI motorunu barındırıyor. Motor, güç-ağırlık oranı, beygir gücü, bakım aralıkları ve sessiz çalışmasıyla sınıfının en iyilerinden biri. Bu araç, doğal gazın çevresel avantajlarını maksimize ediyor: Euro VI standartlarına oranla %99 daha az partikül madde ve %60 daha az nitro oksit salınımına sahip. Stralis NP 460 aynı zamanda düşük bir Toplam Sahiplik Maliyetine de sahip.

IVECO’nun Rusya ve Belarus İş Direktörü Roberto Camatta, yaptığı konuşmada Miratorg’un IVECO’nun öncüsü olduğu gaz teknolojisini Rusya’da takdir eden ilk şirketlerden biri olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi ve Stralis NP 460’ın Rusya’da uzun mesafe taşımacılıkta verimliliğini kanıtlayacağını söyledi.