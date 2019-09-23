Horoz Lojistik’te yeni atamalar

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yapılanma şu şekilde olacak:

2006 yılından bu yana Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve TİC. A.Ş. şirketimizin çeşitli faaliyetlerinde Grup Başkanı pozisyonunda görev alan Mehmet Aykut Aygüven, İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine,

1997 yılından bu yana Horoz Grup şirketlerinde Genel Müdür ve Grup Başkanı pozisyonlarında görev alan Gürkan Gürbüz, İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine,

1998 yılından bu yana Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve TİC. A.Ş. şirketimizin operasyonel ve İş Geliştirme departmanlarında çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak görev alan, en son Dağıtım Operasyon İş Geliştirme Direktörü olarak çalışan İlker Özkocacık, Yurtiçi Lojistik Grup Başkanı görevine,

1987 yılından bu yana Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve TİC. A.Ş. şirketimizin Uluslararası Karayolu Taşımaları faaliyetinde çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak görev alan, en son Operasyon Direktörü pozisyonunda bulunan Naci Altun, UKT Grup Başkanı görevine atanmıştır.

Şirket bünyesindeki atamaların yanı sıra, 2003-2019 yılları arasında Borusan Lojistik bünyesinde Satış ve Operasyon faaliyetlerinde yönetici pozisyonlarında farklı görevlerde yer alan, en son İcra Kurulu Üyesi görevinde bulunan Sinan Cem Savcı Eylül 2019 tarihi itibari ile Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve TİC. A.Ş. İş Geliştirme Grup Başkanı pozisyonunda göreve başladı.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş."Şirketimizdeki yeni yapılanma ile uluslararası standartlarda yürüttüğümüz işlerimizde daha etkin bir işleyişe sahip olmak, tüm birimlerimizin ortak hedef ve gayelerimiz doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak, küresel yapı içerisinde rekabet gücümüzü arttırarak, vizyoner ve yenilikçi bir bakış açısı ile tepe yönetimden alt kadrolarımıza kadar tüm çalışanlarımıza bu hedef ve amaçları nüfus ettirebilmeyi amaçlıyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.