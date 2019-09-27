Hızlı hava taşımacılığı sektörünün kurucusu DHL 50 yaşında

İstanbul, 26 Eylül 2019: Neil Armstrong’un aya ayak basmasından kısa bir süre sonra Adrian Dalsey, Larry Hillblom ve Robert Lynn, kargo gemilerinin nakliye belgelerini hava yoluyla el bagajında transfer etmek gibi devrim niteliğinde bir fikir geliştirdi. Bu, kargoya dair gümrük işlemlerinin, gemiler varış noktasına ulaşmadan önce başlayabilmesi ve böylelikle limanda bekleme sürelerinin büyük ölçüde kısalması anlamına geliyordu. Söz konusu fikir aynı zamanda yepyeni bir sektörün, uluslararası hızlı hava taşımacılığı hizmetinin ve DHL’in benzersiz yolculuğunun başlangıcı oldu.

50 yıl önce çıktığı yolda bugün dünyanın en önde gelen lojistik şirketi haline gelen Deutsche Post DHL Group, yenilikçi lojistik ve taşımacılık çözümleriyle insanların gerek özel gerekse profesyonel gündelik hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyor. DHL Express CEO’su John Pearson, şirketin ve hızlı hava taşımacılığı sektörünün 50. yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Şirket olarak bugüne kadar geliştirdiğimiz pek çok hizmetle sektör üzerinde kalıcı etki bıraktığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teslimat ve nakliye süreçlerini mümkün olduğunca verimli hale getirmek ve çalışanlarımıza iş yapışlarında destek olmak amacıyla tedarik zincirinin tamamında yenilikçi teknolojileri test edip hayata geçiriyoruz. Tedarik zincirinde artırılmış gerçeklik ve robotik çözümleri kullanmanın yanında, bilhassa ulaşılması zor teslimat bölgelerine teslimat yapmak için yeni yöntemler bulmuş olmamızdan gurur duyuyorum. Örneğin otonom DHL paket drone’umuz, Victoria Gölü’ndeki ücra bir adaya hızlı ilaç teslimatı yapmamıza imkân tanıyor ve Çin’de bir müşterimize düzenli olarak günde iki kez önemli dokümanlar ulaştırılıyor. Ayrıca, kendi geliştirip ürettiğimiz StreetScooter, lojistik sektörünün geleceğinde ve çevrenin korunması konusunda yüz yüze kalınacak sorunların çözümüne yönelik ilk adımları şimdiden atmamızı sağladı.”

Pearson: “Bu yıl dünya çapında toplam 1 milyon ağaç dikeceğiz”

Deutsche Post DHL Group olarak çevre koruma konusunda da öncü rol üstlendiklerine işaret eden Pearson, 2050 yılında sıfır emisyon hedefine değinerek, “Grubumuz adına bu önemli kilometre taşına, hem 2025 yılı için kendimize koyduğumuz oldukça iddialı ara dönem hedefleriyle hem de “Hedef 2050: Sıfır Emisyon” sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında 50. yıldönümümüzün bir parçası olarak başlatılan pek çok kampanya ve etkinlik sayesinde, başarıyla ulaşacağımıza eminim. 50. yıl kutlamalarımız kapsamında pek çok ülkede pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Ancak bizim için yılın tartışmasız en çarpıcı etkinliği, Bryan Adams’ın, kendisine resmi lojistik ortağı olarak eşlik ettiğimiz “Shine A Light” turnesi kapsamında gerçekleştirilen ağaç dikme kampanyası oldu. İklim koruma konusunda hep beraber örnek bir tavır sergilemek istiyoruz; Bryan Adams, the Arbor Day Foundation, Plant-for-the Planet, WeForest ve Taking Root ile iş birliği içerisinde, satılan her konser bileti için bir ağaç dikme sözü verdik. Bu yıl toplamda dünya çapında bir milyon ağaç dikeceğiz” diye konuştu.

Lassen: “50. yılımızda en önemli yatırımlardan biri Türkiye’de”

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen ise, Türkiye’de 1981 yılında faaliyete başladıklarını ve 38 yıllık bir tarihe sahip olduklarını belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana küresel ticaretin kolaylaştırıcısı olarak Türkiye’yi dünyaya bağlıyoruz. Şirketler için ihracatı neredeyse Türkiye’de iş yapmak kadar kolay hale getirmek için kapsamlı ürün ve hizmetler sunuyoruz. Ayrıca şirketimizin global olarak 50. yılını kutladığı bir dönemde, en önemli yatırımlarından birini Türkiye’de gerçekleştiriyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Toplamda 135 milyonluk bir yatırım olan ve halihazırda inşaatı devam etmekte olan İstanbul Havalimanı’ndaki yeni operasyon merkezimizi önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

DHL’in 50 yılı

DHL, 2019 yılında şirketin 1969’da San Francisco’da üç girişimci tarafından kuruluşunun 50. yılını kutluyor. DHL, dokümanları hava yoluyla kısa sürede dağıtmak üzere bürokrasiyi ekarte eden inovatif yeni bir hizmetle yola çıkarak geleneksel teslimat sektörünün kalıplarını kırdı. O günden bu yana DHL, lojistik ve tedarik zinciri hizmetleri yelpazesinin tamamını kapsayan, 220 ülke ve bölgede yaklaşık 380 bin çalışanıyla küresel alanda faaliyet gösteren bir DHL şirketler ailesine dönüştü. DHL’in müşteri-merkezli ve çözüm odaklı kültürü 50 yıl boyunca inovasyonun yakıtı oldu; dünyadaki ilk kelime işleme bilgisayarlarından bir olan DHL 1000’den Deutsche Post DHL Group tarafından geliştirilen ve elektrikle çalışan özel yapım çevre dostu teslimat aracı StreetScooter’a kadar… 2050 yılına kadar grup olarak “0” emisyona ulaşma kararlılığını ortaya koyan Hedef 2050 taahhüdü ile DHL, lojistik sektöründe öncülüğe devam ediyor.