Helikopter iniş noktaları artırılmalı

İş insanları, zamanı verimli ve doğru kullanmak ve yoğun tempoda rahat bir nefes alacak zaman yaratmak için, havalimanı prosedürlerine takılmadan şehrin kalbinde bulunan heliportlardan şehir içi veya şehirlerarası ulaşım sağlayarak Kaan Air’in “Hava Taksi” hizmetini tercih ediyor.

Havayolu ile seyahatlerini, prosedürler, havalimanı transferleri gibi detaylara boğulmadan, muhteşem manzaralar eşliğinde gerçekleştirmek isteyenlerin yeni tercihi “Hava Taksi”. Kaan Air’in sunduğu “Hava Taksi” hizmeti ile ulaşmak istenilen nokta şehrin diğer ucunda bile olsa, sadece dakikalar içerisinde belirlenen noktaya en yakın mesafedeki helikopter pistinde olmanıza imkân sağlıyor ve özellikle havalimanı transferinde kurtarıcı oluyor.

“10 dakikada Atatürk Havalimanı’na, 12 dakikada Sabiha Gökçen’e ulaşıyoruz”

Hava Taksi’ye talebin hızla arttığına dikkat çeken Kaan Air Genel Müdürü M. Kemal Süler, “Günümüz koşullarında zaman çok değerli, hava taksi ağının da tüm ülke genelinde genişlemesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kaan Air’in sunduğu “Hava Taksi” hizmeti ile Kaan Heliport’tan sadece

10 dakika Atatürk Havalimanı’na, 12 dakikada Sabiha Gökçen’e, 15 dakikada İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşım sağlıyoruz. Aynı zamanda Bursa, İzmit, Gebze, Eskişehir, Bilecik Bozüyük, Balıkesir, Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu gibi sanayi bölgelerine günübirlik yapılan üst düzey yönetici ve iş insanlarına yönelik hava taksi uçuşlarımız oluyor. Bursa’ya 25 dakikada, Eskişehir’e 50 dakikada, Çerkezköy’e 25 dakikada, Balıkesir’e 1 saat gibi bir sürede şehrin kalbinden yola çıkarak ulaşabiliyorsunuz” dedi.

Şehir merkezine iniş kolaylığı

Kaan Air’in konusunda uzman personeller ile havalimanına gelen misafirleri uçağın kapısında karşıladığını ve havalimanındaki helikopterine kadar eşlik ettiğini belirten Süler, “Yurtdışından veya yurtiçinden gelen bir iş insanı helikopterle “Hava Taksi” kullanması durumunda İstanbul trafiğine takılmadan zamanını verimli bir şekilde kullanıp, aynı gün içinde görüşmesini tamamlayıp ülkesine dönüyor. Bunun yanı sıra Ankara, İzmir ve Antalya gibi 1,5-2 saat mesafedeki uçuşlarda da şehir merkezindeki heliportlara iniyoruz. Böylelikle havalimanı trafiği, check-in ve uçuştan 1 saat önce alanda olma gibi prosedürüne takılmadan en yakın heliporttan alınarak konforlu ve keyifli bir şekilde gidilecek noktadaki en yakın heliporta veya helikopter iniş alanına transfer sağlıyoruz” dedi.

Ayni şekilde İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi turistik bölgelerde de turistlerin otele ulaşımlarını helikopter ile sağladıklarına dikkat çeken Süler, “Bu uçuşlar da turistik helikopter turu “Helisightseeing” havasında çok keyifli geçiyor” diye ekledi.

“Her ilçede helikopter iniş alanları tahsis edilmeli”

Pazarın büyümesi için helikopterler kadar heliportların da önem teşkil ettiğini ve heliport sayısının artmasının pazarı büyüteceğini belirten Süler, “Bu konuda yerel yönetimlerin devreye girmesi ve her ilçede afet ve acil durumlarda hava ambulansı kullanımına tahsisi edilmek üzere iniş alanlarını belirleyip helikopterlerin kullanımına açmaları gerekli. Her ilde ve ilçede şehir statlarının içinde veya çevresinde helikopter iniş alanlarının ilgili yönetimler tarafından organize edilerek kullanıma tahsis edilmesi gerekli. Böylelikle belirlenen bu iniş alanları hem kamunun hizmetine sunulur hem de ticari hava taksi faaliyetleri de ekonomiye katma değer sağlıyor olur” diye konuştu.