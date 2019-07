Havaş, gümrüklü kargo taşımacılığında ‘Soğutucu Üniteli’ aracıyla hizmet sunuyor

Hava kargo sektöründe müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla en çok tercih edilen markalardan olan Havaş, gıda ve ilaç gibi soğuk zincirin korunmasını gerektiren özel ürünlerin uluslararası standartlarda taşınmasına imkan tanıyan soğutucu üniteli (frigorifik) aracını gümrüklü kargo taşımacılığında kullandığı ekipman filosuna ekledi. Ek yatırımlarla kapasitelerini arttırdığı antrepoları ve yeni teknolojilerle uyumlu donanıma sahip ekipmanlarıyla faaliyetlerini sürdüren Havaş, geçen yıl sektörde bir ilke imza atarak apron araçları arasına kattığı iki frigorifik aracın ardından, gümrüklü kara taşımacılığında da aynı özellikteki soğutucu üniteli bir aracı filosuna ekledi. Havaş, yeni soğutucu üniteli aracıyla İzmir ve Ankara’dan İstanbul Havalimanı’na her gün gerçekleştirdiği karşılıklı seferlerle özel nitelikli gümrüklü kargoları da havayolu müşterilerine güvenle ulaştırıyor.

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, ‘’Havaş olarak müşteri memnuniyeti merkezinde hizmet çeşitliliğimizi arttırırken hava kargo sektörünün gelişimine de katkı sağlamak hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Soğuk zincirin korunmasını gerektiren bozulabilir nitelikteki özel ürünler pazarda önemli bir yere sahip. Bu doğrultuda, hem kapasitelerini iki kat büyüttüğümüz tesislerimizdeki soğuk hava odaları hem de filomuza eklediğimiz soğutucu üniteli araçlarla antrepo hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yer hizmetleri alanında bir ilk olan ve apronda kullandığımız ekipmanlara iki frigorifik araç eklemiştik. Bunu gümrüklü kargo taşımacılığı hizmetimize de aktararak şehirlerarası kargo transferlerindeki filomuzda soğutucu üniteli bir aracı daha devreye aldık. Yeni soğutucu üniteli aracımızla İzmir ve Ankara’dan İstanbul Havalimanı’na düzenlediğimiz tarifeli gümrüklü seferler ile bozulabilir kargoları da taşıyarak havayolu müşterilerimize ulaştıracağız.’’ dedi.

Yaklaşık 14 bin metrekare alanda yer alan İstanbul Havalimanı’ndaki tesisinin yanı sıra İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanları’ndaki antrepolarında faaliyet gösteren Havaş; genel kargo, değerli kargo, soğutma gerektiren kargo, tehlikeli madde ve radyoaktif madde içeren kargolara ev sahipliği yaparak ithalat ve ihracat kargoların sevk ve idaresini üstleniyor. Gümrüklü kargo taşımacılığı kapsamında İstanbul-İzmir ve İstanbul-Ankara arasında her gün karşılıklı seferleri bulunan Havaş’ın antrepolarında, kargoların niteliklerine göre farklılaşan bozulabilir özel kargo depolama odaları da yer alıyor. İthalat ve ihracat bölümlerinin her birinde bulunan soğuk hava odaları; +2/+8 C dereceleri sağlayan 95 metrekarelik ve +15/+25 C dereceleri sağlayan 70 metrekarelik soğuk hava odaları ile -18 C dereceye kadar soğutulabilen 21 metrekarelik dondurucu odalardan oluşuyor. Ayrıca; palet, iglo, konteyner gibi araçların aynı anda 5 adete kadar girişine uygun kapasitede soğuk hava depolarına da sahip bulunuyor. Havaş ayrıca, antrepolarında ithalat kargo müşterilerinin depolama ücretlerine daha kolay erişebilmeleri için Havaş Mobile uygulamasındaki antrepo hizmetleri menüsünde ve havas.net’de online işlemler alanında yer alan ‘Konşimento Sorgulama’ fonksiyonuyla da sorgulama hizmeti sunuyor.

Havaş hakkında

Havaş, Türkiye’de 28 havalimanında, Letonya’da Riga ve Suudi Arabistan’da Medine Havalimanı’nda 200’den fazla havayolu şirketine hizmet sunuyor. Başlıca faaliyetleri arasında; yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizliği, yük kontrolü ve haberleşme, kargo ve posta, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri bulunan Havaş, iştirakleri ile birlikte yılda yaklaşık 465 bin uçuşa hizmet sağlıyor, ve 860 bin ton kargo ile 100 milyondan fazla bagaj taşıyarak yılda 130 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunuyor. Airport Service Association (ASA) ile IATA Ground Handling Council (IGHC) üyesi olan ve ISAGO sertifikası bulunan Havaş ayrıca, Suudi Arabistan’ın yer hizmetleri lisanslı ilk Türk şirketi unvanını da taşıyor.