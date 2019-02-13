Hareket, Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçıları arasına girdi

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üçüncü kez gerçekleştirilen Türkiye'nin “500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması”nın sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle açıklandı. Ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, proje taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme alanlarında yaratıcı çözümler sunan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, 2017 yılı rakamlarına göre hazırlanan listede hizmet ihracatıyla 128’inci, yük taşımacılığı ve lojistik sektör sıralamasında ise 50’nci sırada yer almayı başardı.

60 yılı aşkın bir süredir petrokimya ve yenilenebilir enerji sektörü ile özellikle yeşil alan, tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanlarında ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan Hareket, Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan gibi 20 ülkede birçok önemli projede yer alıyor.