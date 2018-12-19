Goodyear’ın kış kampanyası

Mevsime ve iklime uygun lastik kullanımına ve kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Alpay Selçuk; “Goodyear olarak, sadece kar yağışı olduğunda değil, hava sıcaklığının +7°C’nin altına düştüğü tüm bölgelerde yol güvenliği için kış lastikleri kullanılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk, zorlu kış koşullarında çok daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunar. Bu da tüketiciler için çok daha güvenli sürüş performansı demektir. Goodyear’ın üstün teknolojisiyle öne çıkan lastikleriyle, tüketicilerimize bir yandan güvenli ve konforlu sürüş sunarken, bir yandan da kampanya kapsamında birbirinden değerli hediyeler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Goodyear kış lastikleriyle güvenli ve konforlu sürüşün kapılarını açıyor

UltraGrip 9

Binek araçların ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve farklı ebat, yük ve hız profillerinde toplam 18 farklı tip olarak tasarlanan Goodyear UltraGrip 9 kış lastiği en sert kış şartlarında mükemmel fren performansı, karlı zeminde üstün yol tutuşu ve ıslak zeminde kızaklamaya karşı iyileştirilmiş performans sunuyor. TÜV tarafından yapılan testlere göre önde gelen rakiplerine kıyasla karlı zeminde 1[1] metre daha kısa fren mesafesi ve %4 daha fazla yol tutuş sağlarken ıslak zeminde ise kızaklamaya karşı %8 daha fazla dirence sahip olmasıyla uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor. Goodyear UltraGrip 9 kış lastiğinin taşıdığı Goodyear teknolojileri ise şöyle:



3D BIS Technology: Goodyear’ın devrimsel 3D BIS teknolojisi lastikteki bütün blokları kilitleyip sırt deseninin bütünlüğünü koruyarak ıslak, kuru, karlı ve buzlu zeminlerde üstün yol tutuş ve kontrol olanağı sağlar.

TOP Indicator: Sürücüye lastik değişimi için doğru zamanını geldiğini bildirirken değişime kadar mükemmel performansı sunar.



UltraGrip 8 Performance

Binek araçların ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve farklı ebat, yük ve hız profillerinde toplam 10 farklı tip olarak tasarlanan Goodyear UltraGrip 8 Performance kış lastiği zorlu kış şartlarında iyileştirilmiş yol tutuş, buzlu yollarda mükemmel performans ve ıslak zeminde kızaklamaya karşı yüksek direnç sunuyor. TÜV tarafından yapılan testlere göre önde gelen rakiplerine kıyasla, en düşük yuvarlanma direnci ile daha düşük yakıt tüketimi sunarken, karlı zeminde %6[2] daha kısa fren mesafesi ve %3 daha fazla yol tutuş performansı sağlayıp kızaklamaya karşı %2 daha fazla dirence sahip olmasıyla uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor. Goodyear UltraGrip 8 Performance kış lastiğinin sahip olduğu 3D BIS Teknolojisi sayesinde lastikteki bütün blokları kilitleyip sırt deseninin bütünlüğünü koruyarak ıslak, kuru, karlı ve buzlu zeminlerde üstün yol tutuş ve kontrol olanağı sağlıyor.

UltraGrip Performance SUV Gen-1

SUV araçların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 kış lastiği bütün kış şartlarında kısa fren mesafesi ve üstün yol tutuşu sunuyor. Farklı ebat, yük ve hız profillerinde toplam 34 farklı tip olarak tasarlanan Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 kış lastiği; kuru ve karlı zemin arasında daha iyi bir denge, buzlu ve karlı zeminlerde geliştirilmiş frenleme ve sürüş yanında, iyileştirilmiş yol tutuş özelliklerini taşıyor. TÜV tarafından yapılan testlere göre önde gelen rakiplerine kıyasla kuru zeminde 2,3[3] metre, ıslak zeminde ise 1,9 metre daha kısa fren mesafesine sahip Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 kış lastiğinin taşıdığı Goodyear teknolojileri ise şöyle:

3D BIS Technology: Goodyear’ın devrimsel 3D BIS teknolojisi lastikteki bütün blokları kilitleyip sırt deseninin bütünlüğünü koruyarak ıslak, kuru, karlı ve buzlu zeminlerde üstün yol tutuş ve kontrol olanağı sağlar.

TOP Indicator: Sürücüye lastik değişimi için doğru zamanını geldiğini bildirirken değişime kadar mükemmel performansı sunar.



Active Grip: Lastik basıncını eşit dağıtan teknoloji sayesinde, lastik deseninin mümkün olan en verimli şekilde yola temas etmesini sağlayarak, performansın, su tahliyesinin ve ıslak zeminde yol tutuşun artması sağlanır.

Sürücüye lastik değişimi için doğru zamanın geldiğini bildirirken değişime kadar mükemmel performansı sunar.