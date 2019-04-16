Goodyear, geliştirdiği çözümlerle ‘sürdürülebilirlik ödülü’ne layık görüldü

Dünyada sürdürülebilirlik alanında karşılaşılan zorluklara çözüm üreten yenilikçi firmaların ve ürünlerin ödüllendirildiği “‘‘2019 Internationalen Busplaner Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde Goodyear’ın otomatik lastik analizi ve kontrol sistemi olan Drive-Over-Reader teknolojisi, “Lastikler ve Lastik Yönetimi” kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Goodyear Proaktif Çözümler Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü André Weisz konuyla ilgili olarak; “Ekibimiz, bu prestijli ödülü almaktan gurur duyuyor. Bu ödül, Goodyear’ın teknoloji alanındaki liderliğinin lastik ve filo yönetimi konusundaki dijital çözümleri ve güvenilir geniş lastik portföyüyle pekiştiğinin bir göstergesidir” dedi.

Drive-Over-Reader Teknolojisi

Goodyear’ın Drive-Over-Reader sistemi, yere monte edilmiş son teknoloji ürünü bir sensördür. Sistem otomatik olarak, önemli lastik ve araç parametreleri olan: lastik basıncı, kalan diş derinliği,aks başına düşen ağırlık ve toplam ağırlık değerlerini ölçer, analiz eder ve saniyeler içinde görüntülenmesini sağlar.

Son teknoloji ürünü olan Drive-Over-Reader sistemi gerçek zamanlı lastik verisi sağlıyor ve lastiğin durumuyla ilgili uyarıları otomatik olarak filo yöneticisi, servis teknisyeni ve sürücüye gönderiyor. Bu veriler lastiğin ve filonun verimliliğinin proaktif olarak izlenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca filo operatörlerinin araçların çalışma süresini maksimize etmelerini, araç serviste değilken bakım çalışmalarını önceden belirleyebilmelerini ve uzun vadeli lastik değiştirme planı hazırlayabilmelerini sağlıyor.

Lastikle bağlantılı olası sorunların erken aşamalarda belirlenebilmesi lastiğin ve filonun verimliliğinin ve kilometre performansının en üst seviyeye çıkarılmasına katkıda bulunuyor. André Weisz konuya dair; “Goodyear’ın Drive-Over-Reader teknolojisi özellikle toplu taşıma hizmeti sunan firmalar için oldukça uygun. Otobüs garaja her geldiğinde sensör üzerinden geçecek ve sistem lastikle ilgili sorunları önceden tam olarak belirleyerek çözülmesini sağlayacaktır” dedi.

Lastik basıncının doğru olarak ayarlanması gereksiz karbondioksit emisyonunu azaltır

Lastik basıncının düşük olması yakıt tüketimini ve dolayısıyla istenmeyen CO 2 emisyonunu artırır. Lastikleri doğru hava basıncına sahip bir kamyon, 1,5 bar daha az basınçla çalışan bir kamyona göre yılda 4500 TL’ye kadar tasarruf sağlayabilir. Bu, yaklaşık 510 litre yakıt tasarrufu ve 1.330 kilogram daha az CO 2 emisyonu anlamına geliyor.

Goodyear Tire & Rubber Şirketi Hakkında:

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden biri olan Goodyear, günümüzde küresel platformda 21 ülkedeki 47 tesisinde üretim yapmakta ve 64.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Goodyear’ın Akron, Ohio ve Colmer-Berg, Lüksemburg’da bulunan iki İnovasyon Merkezi, sektörün performans standartlarını belirleyen teknoloji harikası ürün ve hizmetler sunmak için çalışmaktadır. Şirket, ürünler ve küresel operasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.goodyear.eu/ corporate_emea/ adresini ziyaret edebilirsiniz.