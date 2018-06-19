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GEFCO İNOVASYON FABRİKASI KURDU

Tedarik zinciri hizmetlerinin global bir hizmet sağlayıcısı ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO Grubu, İnovasyon Fabrikası açtı. Grubun inovasyon stratejisinde önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyan bu girişim, dünya çapındaki tüm GEFCO ofislerinde çalışan ekiplerin yeni fikirler geliştirmelerine ve yaratıcılıklarını canlandırmalarına önemli katkılar sunacak.

GEFCO İNOVASYON FABRİKASI KURDU

Tedarik zinciri hizmetlerinin global bir hizmet sağlayıcısı ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO Grubu, İnovasyon Fabrikası açtı. Grubun inovasyon stratejisinde önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyan bu girişim, dünya çapındaki tüm GEFCO ofislerinde çalışan ekiplerin yeni fikirler geliştirmelerine ve yaratıcılıklarını canlandırmalarına önemli katkılar sunacak.

19 Haziran 2018 Salı 12:26
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GEFCO İNOVASYON FABRİKASI KURDU

Çalışanların inovasyon ruhunu güçlendireceğiz

GEFCO’nun İnovasyon Fabrikası, her bir çalışanın şirketin büyümesini destekleyecek çözümler üretme potansiyelini ortaya çıkarmak ve yenilikçi fikirler üretecek donanıma kavuşmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Şirketin inovasyon kültürünü desteklemek üzere tasarlanan bu girişim sayesinde, yeni konseptler üretecek şirket içi bir kuluçka merkezi yaratılması ve çalışanların yaratıcı ruhunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yıl boyu açık olacak İnovasyon Fabrikası, adaylara ekiplerle çalışma, projelerini teslim etme ve inovatif fikirlerini ortaya koyma fırsatı sunacak. GEFCO’nun tüm iş alanlarına uygulanabilecek olan bu projeler GEFCO’nun inovasyon ekseniyle uyumlu olmalı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşlayabilmeli ve grup içinde ölçülebilir olmalıdır. Şirket içindeki uzmanlardan oluşan inovasyon izleme komitesi, bu kriterler kapsamında oluşturulan tüm projeleri değerlendirmeye alacak. Seçilen takımlar İnovasyon Fabrikası’na davet edilecek ve buradaki uzmanların ve kaynakların yardımıyla projelerini başarıyla geliştirme şansı bulacaklar. Yapılan çalışmalarla ilgili ilk somut çıktılar oluştuktan sonra ücretli izne çıkacak olan katılımcılar, bu süreçte fikirlerini geliştirmeye odaklanacaklar.

“Çalışanlarımızın yaratıcılık ve inovasyon ruhunu öne çıkarmak üzere tasarlanmış olan İnovasyon Fabrikası’nın açılışını duyurmaktan dolayı çok mutluyuz.” diyen GEFCO Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal, sözlerine şöyle devam etti: “GEFCO'nun hedefi müşterilere akıllı ve esnek tedarik zinciri çözümleri sunmaktır ve İnovasyon Fabrika’mızın sınırlarımızı zorlamaya ve büyümemizi hızlandırmamıza yardımcı olacağından eminim.”

İnovasyonu yaymak

“My car is here” isimli akıllı telefon uygulamasıyla, nihai müşteriye araç taşıyan nakliye hizmeti gibi uygulamalar veya müşterilerin araçlarını teslimattan önce çevrimiçi olarak görmelerini sağlayan 360° araç fotoğraf sistemi gibi sistemlere aşina olan firma, inovasyon ekosistemini geliştirmeye devam ediyor. Şirket ayrıca inovatif gelişmeleri aktif olarak takip ediyor ve yeni teknolojilere adapte olmak için “test et ve öğren” yaklaşımını benimsiyor. İnovasyonu hızlandırmak için start-up’larla işbirliği yapan GEFCO grubu, birkaç yıl önce başlattığı yenilenme politikasıyla uyum içinde çalışacak olan İnovasyon Fabrikası sayesinde yakın zamanda başlatılan bu ortaklıklara önemli katkılar sunacak.

Şirket geçtiğimiz Mart ayında 1000'den fazla uluslararası start-up'ın geliştirilmesini destekleyen, global bir hızlandırıcı olan Techstars ile ortaklığını duyurmuştu. Bu işbirliği sayesinde GEFCO, dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji şirketlerinin mümkün olan en iyi koşullarda büyüyebileceği uluslararası bir start-up kampüsü olan Partech Shaker ile de işbirliği yapıyor.

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