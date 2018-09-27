Gaziantep’e Entegre lojistik desteği

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6 şehrinden biri olan Gaziantep, yeni ulaştırma projeleriyle dış ticaretini daha da artırmak istiyor. Geçtiğimiz yıl 6.6 Milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrin hedefi, bu rakamı 5 yılda 5 kat artırarak 30 Milyar dolara ulaşmak.



Gaziantep ve bölge ihracatçısına destek olabilmek arzusuyla Yönetim Kurulu olarak şehre gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendiren Fevzi Gandur Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, Gaziantep’in Türkiye’nin dış ticaretinde büyük bir rol oynadığını ve ihracat için belirlenen büyüme hedeflerinin gerçekleştirilebilir olduğunu vurguladı.



İhracatı arttırabilmek için farklı pazarlara daha hızlı ulaşabilmenin önemine değinen Dündar, “Dünya genelinde 7 kıtada 200 ülkeye hizmet veren etkin bir dağıtım ağına ve Gaziantepli firmaları farklı pazarlar ile buluşturabilecek operasyon imkanlarına sahibiz. Bizim gibi entegre lojistik hizmet sağlayan firmalar Gaziantep’te oldukça üretilen malların doğru zamanda doğru pazarda olması sağlanır. Bu da uluslararası pazarda üreticilerimizi daha rekabetçi kılar.” ifadelerini kullandı.



70 yıllık köklü bir firma olarak 2015 yılından bu yana, Gaziantep’te birçok üreticiye düzenli olarak lojistik hizmetler sunduklarını belirten Dündar, “Verdiğimiz ve vereceğimiz tüm hizmetlerde en temel amacımız Gaziantep’in 2023 yılı için 30 milyar dolarlık hedeflerini yakalamasına katkıda bulunmak olacak. Bunun için önümüzdeki süreçte yatırım planlarımızı bu doğrultuda geliştireceğiz” dedi.



Gaziantep’in yurtiçi ticarette de güçlü olduğunun altını çizen Dündar, şirket olarak Türkiye’nin 81 iline düzenli dağıtım gerçekleştirdiklerini ve bu sayede üreticilerin pazarda hızlı konumlandığını ve rekabet açısından avantaj sağladığını belirtti.

Amanos Tüneli Gaziantep’i Akdeniz ile Buluşturacak

2021 yılında tamamlanması hedeflenen Amanos Tüneli Projesi’nin Gaziantep’teki ihracatçıların çok kısa sürede Akdeniz’e (İskenderun Limanı’na) ulaşmasını sağlayacağını belirten Dündar, bu yatırım sonrası yeni bir ticaret aksı oluşacağını söyledi.



Gaziantepli sanayicilerin mallarını İskenderun limanına oradan da tüm dünyaya denizyolu ile çok daha kolay ulaştırabileceğine vurgu yapan Dündar, şirket olarak köklü denizcilik tecrübeleriyle de sanayicilerin hizmetinde olduklarını aktardı.

Bölge İhracatçısını Avrupa’ya Direkt Taşıyacak

Gaziantep’in son yıllarda hububat, bakliyat ve yağlı tohum ürünlerini ihraç ettiği ülke ve bölgelerde etkin olduklarının altını çizen Dündar, navlun avantajları ile müşterilerini bu pazarlarda rekabetçi hale getirdiklerini söyledi.



İstanbul’da kuracakları konsolide taşıma hizmeti ile bölgenin havayolu taşımacılığında yaşadığı kısıtlı imkanlara da alternatif çözümler sunmayı hedeflediklerini söyleyen Fahri Dündar, ayrıca yeni yatırımlarla Gaziantep’ten Çekya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve benzeri pek çok doğu bloku ülkesine direkt taşıma yapma planları olduğunu dile getirdi.



Dündar, bunun yanı sıra Ortadoğu ülkelerine, İsviçre, İtalya ve Danimarka gibi pek çok Avrupa ülkesine ve Afrika ülkelerine de düzenli seferler ile entegre taşımacılık çözümleri sunmayı planladıklarını ifade etti.



Dündar, bölge üreticilerinin hedeflerine ve beklentilerine yönelik tüm lojistik çözümleri üretebilecek insan kaynağına ve teknolojiye sahip olduklarını da sözlerine ekledi.