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Ford Trucks Dakar’da

Ford Trucks tarafından desteklenen ralli takımı VDR Truck Racing, Dakar 2019 Rallisi’nde ilk kez Ford Trucks kamyonları ile yarışacak. Ford Otosan mühendislerinin dünyanın en zorlu yarışı için tasarladığı iki özel prototip Ford Trucks kamyonu, Dakar 2009 yarışının birincileri Yves Rutten ve Peter Van Delm kullanacak.

Ford Trucks Dakar’da

Ford Trucks tarafından desteklenen ralli takımı VDR Truck Racing, Dakar 2019 Rallisi’nde ilk kez Ford Trucks kamyonları ile yarışacak. Ford Otosan mühendislerinin dünyanın en zorlu yarışı için tasarladığı iki özel prototip Ford Trucks kamyonu, Dakar 2009 yarışının birincileri Yves Rutten ve Peter Van Delm kullanacak.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:52
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Ford Trucks Dakar’da

Dünyanın en zorlu off-road maratonu olan Dakar Rallisi’nin 2019 edisyonu için geri sayım başladı. Güney Amerika’da, Peru’nun Lima kentinde 6 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek maratonda Ford Trucks’ın desteklediği Belçikalı VDR Truck Racing (VDR Kamyon Yarış Takımı) de yarışacak. Dakar 2009 yarışının birincileri Yves Rutten ve Peter Van Delm’i bir araya getiren takım, bu yıl ilk kez Ford Trucks kamyonları ile rakiplerine karşı mücadele verecek.

Türkiye’de Ford Otosan, Belçika’da ise VDR Truck Racing, dünyanın en zorlu yarışına katılacak 2 prototip yarış kamyonunu geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Ford Trucks’ın Dakar 2019’a gönderdiği araçlar Ford Otosan Ar-Ge Merkezi’nin desteği ile tasarlandı, prototip olarak yarış parçaları ile Belçika’da VDR Racing atölyesinde yapıldı. Daha sonra Ford Trucks mühendisleri ve VDR Truck Racing teknik ekibinin iş birliği ile montajı tamamlanan kamyonlar, gerçek ralli koşullarında test edilerek dünyanın en zorlu yarışına hazırlandı.

“Ford Trucks olarak, dünya çapında motor sporlarını destekliyoruz”

Ford Trucks’ın global çapta motor sporlarına destek olduğunu belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Uluslararası ağır ticari araç pazarında en büyük üreticilerden biri olan Ford Trucks olarak, 60 yıla varan kamyon üretim tecrübemizi pazarın ihtiyaçlarını karşılayan ürün geliştirme becerimizle birleştiriyoruz. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından Orta ve Doğu Avrupa’da büyümemizi devam ettirirken uluslararası bir marka olarak bir yandan da motor sporlarına yatırım yapıyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda VDR Truck Racing’e 2016 yılından bu yana verdiğimiz desteği bu yıl, yeni bir iş birliği ile ileriye taşıdık. Bu iş birliği kapsamında Türkiye’de tasarlayıp ürettiğimiz Ford Trucks kamyonlarımız, ilk kez Dakar Rallisi’nde yarışacak. Maratonun gerçekleşeceği koşullarda teste tabi tuttuğumuz araçlarımızın dayanıklılık ve gücü ile Dakar yarışında başarılı olacağına inanıyoruz. VDR Truck Racing gibi şampiyon sürücülere sahip, dünya çapında başarılı bir takım ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Ford Trucks'a güvenerek araçlarımızı dünyanın en zorlu yarışında kullanmak için bizimle iş birliğine imza atan VDR Truck Racing’e başarılar diliyoruz.” dedi.

Ford Trucks, yarış kamyonları dışında, iki pilot, 4 yardımcı pilot ve 8 kişilik teknik ekipten oluşan VDR Truck Racing’e, Dakar çöllerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm ekipmanı sağlıyor. Başarılı ekibe ayrıca Ford Trucks’ın sunduğu bir servis aracı da eşlik edecek.

Güney Amerika'da 41. kez düzenlenecek Dakar Rallisi, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak sadece Peru’da gerçekleşecek. Yarışçılar 6 Ocak 2019 tarihinde seremonik olarak verilen startla 11 gün sürecek rallinin açılışını yapacaklar. Lima kentinden başlayacak 10 etaplık ralli, Peru Çölleri etrafında dolanan güzergâhın tamamlanmasıyla 17 Ocak'ta yine Lima’da son bulacak.

Son Güncelleme: 20.12.2018 17:27
Anahtar Kelimeler:
Ford TruckDakar
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