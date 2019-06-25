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Fevzi Gandur Logistics Amerika pazarında büyümeye devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ihracat taşımalarını her yıl yüzde 10-15 bandında artıran Fevzi Gandur Logistics’in lider ekibi, ABD’deki iş ortakları ve acenteleriyle bir araya geldi. Toplam taşımalarının yüzde 25’ini bu ülkeye gerçekleştiren şirket, Türkiye ile ABD arasındaki ihracat potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.

Fevzi Gandur Logistics Amerika pazarında büyümeye devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ihracat taşımalarını her yıl yüzde 10-15 bandında artıran Fevzi Gandur Logistics’in lider ekibi, ABD’deki iş ortakları ve acenteleriyle bir araya geldi. Toplam taşımalarının yüzde 25’ini bu ülkeye gerçekleştiren şirket, Türkiye ile ABD arasındaki ihracat potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.

25 Haziran 2019 Salı 14:15
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Fevzi Gandur Logistics Amerika pazarında büyümeye devam ediyor

71 yıllık tecrübesiyle müşterilerine entegre lojistik çözümleri sunan Fevzi Gandur Logistics’in lider ekibi, yurt dışında en aktif olduğu ülkelerden ABD’ye çıkarma yaptı. Ülkede birçok acentesi ve güçlü ağ ilişkileri bulunan şirket, Türkiye ile ABD arasındaki ihracat potansiyelini olumlu yönde etkilemeyi ve değerlendirmeyi hedefliyor.

Gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak, şirket olarak kuruldukları günden bu yana Amerika’ya taşımalar gerçekleştirdiklerini vurgularken, bu bölgede oldukça tecrübe sahibi olduklarına dikkat çekti.

Farklı eyaletlerde bulunan acenteleri ile toplantılar yaptıklarını söyleyen Şafak, “Oldukça verimli bir seyahat gerçekleştirdik. Operasyonel kurgular, pazar değerlendirmeleri ve müşteri ziyaretlerine ağırlık verdik.” sözlerini kullandı.

Çin’e Uygulanan Vergiler, ABD İhracatımızı Artırır

Dünya ticaretinde değişen trendler ve dengeler doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Şafak, son bir yıldır Amerika’da bulunan acentelerinin yoğun ilgisinin de etkisiyle bu bölgeye yoğunlaştıklarını bildirdi. Türkiye’den Amerika’ya her geçen gün artan hacim ve çeşitlilikte ürün ihraç edildiğini vurgulayan Şafak, “Çin’deki maliyetlerin artışı, Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve Çin mallarına uygulanan vergiler Amerika’daki ithalatçıların ülkemizi bir tedarik merkezi olarak tercih etmesini sağladı.” diye konuştu.

Türkiye’nin ABD’ye olan ihracatının bir artış eğiliminde olduğunu dile getiren Şafak, bu artışın ilerleyen dönemlerde daha belirgin bir duruma geleceğini ön gördüklerini açıkladı. Toplam taşımalarının yüzde 25’ini bu ülkeye gerçekleştirdiklerine değinen Şafak, ambalaj, mobilya, tekstil ve gıda konusunda çok ciddi hacimli taşımalar gerçekleştirdiklerini söyleyerek, bu oranın her geçen yıl artış gösterdiğini açıkladı.

ABD’nin Lideri ile Güç Birliği

Fevzi Gandur Logistics’i ABD pazarında öne çıkaran etkenlerden söz eden Şafak, operasyonda ülkenin en tecrübeleri ekipleriyle çalıştıklarını belirtti. Şafak, “ABD’deki acentemiz ülkenin en büyük dördüncü forwarder şirketi, aynı zamanda Uzakdoğu ithalat taşımalarında da ülkenin lideri konumunda. Bunu kendi imkanlarımızı birleştirdiğimizde ortaya oldukça güçlü bir tedarik zinciri ve entegre taşıma çözümü çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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