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Erhanlar, Continental’in lastikleri ile yakıtta büyük tasarruf sağladı

Avrupa’nın bütün ülkelerine taşımacılık yapan Türkiye’nin önde gelen filo şirketi Erhanlar Uluslararası Nakliyat, Conti Hybrid HT3 lastikleri sayesinde yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmayı başardı.

Erhanlar, Continental’in lastikleri ile yakıtta büyük tasarruf sağladı

Avrupa’nın bütün ülkelerine taşımacılık yapan Türkiye’nin önde gelen filo şirketi Erhanlar Uluslararası Nakliyat, Conti Hybrid HT3 lastikleri sayesinde yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmayı başardı.

03 Ekim 2019 Perşembe 18:05
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Erhanlar, Continental’in lastikleri ile yakıtta büyük tasarruf sağladı

Çeyrek asrı aşkın bir süredir tüm Avrupa ülkelerine Türkiye’den soğuk zincir taşımacılığı yapan ve sektörün önde gelen filolarından olan Erhanlar Uluslararası Nakliyat, araçlarında kullanmaya başladığı Conti Hybrid HT3 lastikleri ile yakıt tüketiminde her 100 km’de 0,3 litre yakıt tasarrufu sağladı.

Conti Hybrid HT3, uzun mesafe ve bölgesel uygulamalar için geliştirilmiş yuvarlanma direncini azaltan ve kullanım alanlarına göre optimize edilmiş sırt hamuru bileşimi sayesinde, iyileştirilmiş yuvarlanma direnci ve kilometre performansı sağlayarak maliyette tasarrufu artırıyor.

Continental Türkiye Kamyon Lastikleri Satış Müdürü Hartwig Kühn, yaptığı açıklamada, “Özellikle uzun mesafe taşımacılık olmak üzere, nakliye şirketleri zorlu bir uluslararası rekabet ile karşı karşıyalar. Güvenliği de bir kenara bırakmadan, taşınan ürünlerin güvenilir bir biçimde teslim edilmesi, uygun maliyet, yakıt verimliliği ve lastik sırtını yenileyebilme gibi özellikler bu şirketler için en önemli konuların başında geliyor. Tüm bu özellikler Continental’in kamyon lastikleri tarafından sağlanabiliyor.” dedi.

Erhanlar Genel Müdürü Sultan Turan ise değerlendirmesinde şunları söyledi: “Taşıdığımız ürünlerin varış noktalarına güvenli bir şekilde ve zamanında ulaştıklarından emin olabilmek için yüksek güvenlik ve kalite sunuyoruz. Bu prensipleri, lastik satın alımı kararımızda da uyguluyoruz. Conti Hybrid HT3 lastiklerini, olağanüstü sürüş güvenliği, oldukça iyi performans ve mükemmel kullanım özellikleri nedeniyle kullanıyoruz. Bu, zamanında ve güvenli teslimatlarımıza olan %100 güvenleri nedeniyle müşterilerimiz tarafından oldukça takdir edilmektedir. Avrupa’nın bütün ülkelerine taşımacılık hizmeti verdiğimizden her türlü yol koşulunda optimum performans gösterecek lastiklere ihtiyaç duyuyoruz. Tam da bu sebeple, Continental’in yüksek kaliteli lastiklerine güveniyoruz ve tercih ediyoruz. Conti Hybrid lastikleri ıslak zeminlerde bile gösterdikleri mükemmel yol tutuş ve fren performansı sayesinde bizleri etkiledi. Conti Hybrid HT3 lastikler ile her 100 km'de yaklaşık 0,3 litre yakıt tasarrufu elde ettik. Bu da yakıt tüketimimizde tasarruf sağlayarak  toplam maliyetimizi düşürmede önemli ölçüde fayda sağladı.”

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