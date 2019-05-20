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Elektrikli Türk minibüsleri Avrupa yollarında! 

BMW i teknolojisiyle 210 km’ye kadar menzile ulaşabilen Jest Electric, Avrupa yollarında hizmet vermeye başladı.

Elektrikli Türk minibüsleri Avrupa yollarında! 

BMW i teknolojisiyle 210 km’ye kadar menzile ulaşabilen Jest Electric, Avrupa yollarında hizmet vermeye başladı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:37
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Elektrikli Türk minibüsleri Avrupa yollarında! 

Yerli üretici Karsan, Bursa fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği elektrikli Jest’leri  ilk olarak Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya’ya teslim etti, araçlar yola çıkarak hizmet vermeye başladı. Karsan CEO’su Okan Baş, “Litvanya’da açılan elektrikli araç ihalesini de kazanarak toplam sipariş adedimizi 35’e çıkardık. Bu siparişlerin 20 adedini teslim ettik. Türkiye’den, Avrupa ülkelerine ‘elektrikli’ ihraç etmek bizleri gururlandırıyor” dedi.

Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Avrupa yollarına çıktı. Satışa sunulduğu andan itibaren birçok Avrupa ülkesi tarafından ilgiyle karşılanan Jest Electric, ilk teslimatların gerçekleştiği Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarında hizmet vermeye başladı. Yerli üretici Karsan, başta Fransa olmak üzere Portekiz, Romanya, Litvanya, Slovakya, Yunanistan, İtalya ve Almanya gibi birçok ülkeden bugüne kadar toplam 35 adet Jest Electric siparişi aldı. Bu siparişlerin 20 adedi Karsan’ın Bursa fabrikasında üretilerek ihraç edildi.

Jest Electric’e olan ilginin giderek arttığını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Özgün boyutları ve üstün pil teknolojisiyle rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Avrupalıları taşımaya başladı. İlk olarak Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarına çıkan Jest Electric, son olarak Yunanistan’da da tekerlek döndürmeye başladı. Yakın zamanda, Litvanya’da açılan elektrikli araç ihalesini de kazanarak toplam sipariş adedimizi 35’e kadar çıkardık. Yeni siparişler gelmeye devam ediyor, yeni ihaleler için hazırlanıyoruz. 


Türkiye’den Avrupa ülkelerine ‘elektrikli’ ihraç etmek ise bizleri ayrıca gururlandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin ulaşım çözümü Jest Electric!

Jest Electric’te BMW üretimi elektrikli motor, 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 44 ve 88 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve tırmanma performansıyla öne çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor. 


 

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