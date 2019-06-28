EKSA Transport, proje taşımacılığını Tırsan ile güçlendiriyor

Güvenilir lider Tırsan, geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Ağır ve gabari dışı projelerin taşımacılığının iddialı firmalarından Eksa Transport, filo yatırımında tercihini yine Tırsan araçlarının sağlamlığından ve kalitesinden yana kullandı. Eksa Transport, Tırsan ile yapılan iş birliği sonucunda filosuna 3 adet Kässbohrer K.SPA M 3 ve 1 adet Kässbohrer K.SLL 2 aracı ekledi. Böylece, Eksa Transport’un filosundaki Tırsan marka araç sayısı 54’e ulaştı.

Eksa Nakliyat merkez binasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Eksa Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karaoğlu ve Daf-Tırsan Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci katıldı.

“Filomuzdaki Tırsan Araçlarından Çok Memnunuz”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Eksa Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karaoğlu, Tırsan ürünlerini, sağlamlığı, güvenilirliği, sunduğu operasyonel kolaylık, 2. el değerinin yüksek olması ve müşterilerine sağlamış olduğu avantajlardan dolayı tercih ettiklerini vurgulayarak, “Filomuzda 50 adet Tırsan aracımız bulunuyor. Bu araçlardan çok memnun kaldığımız için tercihimizi yine Tırsan’dan yana kullandık. Son olarak filomuza katmış olduğumuz Kässbohrer K.SPA M 3 ve K.SLL 2 araçlarının da uzun, yüksek ve gabari dışı özel taşımalarımız için en doğru seçim olduğuna inanıyoruz. Tırsan ile iş birliğimizin güçlenerek artacağına inanıyorum” dedi.

“Çok Özel Bir İş Yapıyoruz, Tırsan’a Güveniyoruz ”

Karaoğlu, şirketin faaliyetlerinden bahsederek, “1978 yılından bu yana sektörün içindeyiz. 1995 yılında firmamızı kurduk ve son 15 yıldır vagon, otobüs ve boru gibi her türlü ağır ve gabari dışı proje taşımacılığı yapıyoruz. İddialı olduğumuz bu alanda hızla büyüyoruz. Bünyemizde bulunan değişik ölçülerdeki low-bed, mega ve jumbo araçlar ile Avrupa’nın tüm ülkelerine ve Avrupa’dan da Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve İran’a taşıma yapıyoruz. Geniş, uzun ve yüksek her türlü ağır ve gabari dışı yükleri; özel taşıma müsaadeleri ve öncü hizmetlerle güvenilir bir şekilde teslim ediyoruz. Çok özel ve teknik bir iş yapıyoruz, bu işi yaparken de aracın tüm koşullarda maksimum performans sağlaması gerekli ve bunu Tırsan başarıyor” açıklamalarında bulundu.

Kässbohrer K.SPA M 3 ve Kässbohrer K.SLL 2 Araçlarının Özellikleri

Kässbohrer K.SPA M 3: Kässbohrer’in 3 dingilli uzayabilen ağır hizmet platform K.SPA M aracı, yüksek dirençli ve güvenli yapısı sayesinde uzun ve ağır yükler için ideal çözümler sunar. K.SPA M, Mega çekiciler ile eşleşebilen 5.teker yükseklikleri, değişken konteyner kilit pozisyonları, EUMOS-40511 sertifikalı babaları ve Code XL sertifikalı ön paneli ile kullanıcılarına her koşul altında maksimum operasyonel esneklik sunar.

Kässbohrer K.SLL 2: Havuz yüksekliği 300 mm olan 2 dingilli K.SLL

2, 3.700 mm'ye kadar yüksek gabarili yüklerinizin taşınması için geliştirildi.