EKOL,Türkiye'nin En büyük lojistik ihracatçısı

565 milyon 398 bin 803 dolarlık hizmet ihracatıyla, "Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri" kategorisinde liderlik koltuğuna oturan Ekol, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dördüncü hizmet ihracatçısı olma başarısını gösterdi.

Türkiye hizmet sektörünün gelişimini teşvik etmek, başarılı firmaları ödüllendirmek, yapılan çalışmaları takdir etmek amacıyla 24 Aralık Cuma günü The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda; “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri” kategorisindeki ödül Ekol Türkiye Ülke Müdürü Murat Kavrar’a, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından takdim edildi. Türkiye’nin en büyük dördüncü hizmet ihracatçısı ödülünü ise Ekol Filo Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşma sürecinde son derece kritik bir öneme sahip hizmet sektörü için böyle bir araştırmanın yapılmasının son derece motive edici olduğunu söyleyen Ekol Türkiye Ülke Müdürü Murat Kavrar, “2023 yılında 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu hedefte lojistik sektörünün katkısı büyük olacaktır. Avrupa’nın en çok tercih edilen lojistik şirketi olma hedefimize koşarken bir yandan da ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

2018’i yüzde 20 büyüyerek, 720 milyon Euro ciroyla tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Kavrar, “Ciromuzun ağırlıklı bir kısmını kara yolu taşımacılığından elde ediyoruz. Sanayi ve ticaret sektörleri ile dış ticaretteki gelişmeler paralelinde 2019’da da benzer oranlarda büyüme öngörüyoruz. Hedefimiz; ciromuzun yüzde 20’nin üzerinde bir kısmını yurt dışındaki Ekol şirketlerinden elde etmek.” dedi.