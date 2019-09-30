Ekol'ün Lotus Tesisi artık TAPA sertifikalı!

Ekol’ün güvenlik standartlarına verdiği kurumsal değer doğrultusunda bağımsız belgelendirme ve denetleme şirketi Bureau Veritas tarafından yürütülen TAPA sertifikasyon süreci; personel, giriş güvenlik araçları, izleme sistemleri, değerli saklama alanları ve diğer birimlerin en yüksek seviyede denetimlerini kapsıyor.

30 futbol sahası büyüklüğündeki depolama alanıyla Lotus, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kapalı alanına sahip lojistik tesisi. Ekol’ün en yüksek operasyon hacmine sahip olduğu Lotus’ta 1.300’ü aşkın kişi istihdam ediliyor. Tesiste; depolama, taşımacılık, gümrükleme ve ulusal dağıtım hizmetleri müşteri memnuniyeti doğrultusunda entegre bir şekilde veriliyor.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve LEED sertifikalarına sahip olan Lotus, TAPA sertifikası ile hizmet kalitesini perçinlerken, tesiste yeni bir enerji yatırımına hazırlanılıyor. 35 bin metrekarelik alanda yapılacak solar panel yatırımı ile Lotus, elektrik ihtiyacının yarısını kendisi karşılayacak.

TAPA nedir?

Taşınan Varlıkları Koruma Derneği (Transported Asset Protection Association) uluslararası tedarik zincirindeki kayıpları azaltmak amacıyla 1997 yılında kuruldu. 600’ün üzerinde üyesi bulunan dernek; küresel tedarikçileri, lojistik sağlayıcıları, nakliye şirketlerini, kolluk kuvvetlerini ve diğer paydaşları uluslararası tedarik zincirlerinden kaynaklanan kayıpları azaltmak amacıyla bir araya getiriyor. TAPA üyelerinin varlıklarının güvenli bir şekilde depolanmasını ve aktarılmasını sağlamak için tasarlanan Yük Güvenliği Gereksinimleri (FSR) standardı küresel platformda kabul görüyor. TAPA sertifikasyon süreci, bağımsız kurumlar tarafından yapılan ayrıntılı denetimler sonucunda tamamlanıyor.