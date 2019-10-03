Ekol'ün cinsiyet eşitliği projesine uluslararası ödül

Ekol’ün erkek egemen lojistik sektöründe elini taşın altına koyarak, lojistikçilere, nakliyecilere rol model olmak üzere yola çıktığını söyleyen Çetin, “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporları, 2030 yılına kadar dünyada kadının iş gücüne erkekler kadar katılmasıyla ekonominin yüzde 12 büyüyeceğini ortaya koyuyor. Bugün hangi ülke yüzde 12 büyüme gösterebiliyor? Böyle bir fırsat var. Neden kullanmıyoruz? Bu oranların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önyargıları olanları ikna etmek için iyi bir gösterge olduğunu düşünüyorum.“ değerlendirmesinde bulundu.

IPRA Ödülü’nün bundan sonraki çalışmaları için kendilerini motive ettiğini söyleyen Çetin, kısa bir süre sonra EKOLITY’nin ikinci etabına başlayacaklarını belirterek, “Bugüne kadar EKOLITY’yi yoğunlukla İstanbul ve Ankara’daki tesislerimizde yürüttük. Anadolu’da çok daha hızlı ve çok daha fazla gruba ulaşarak yayacağız. Üçüncü etapta hedefimiz; bu oyunu iş ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle birlikte oynamak, onlara da farkındalık kazandırmak.” diye konuştu.

EKOLITY İLE 5 BİN ÇALIŞANA ULAŞILACAK

EKOLITY’de düzenlenen seanslarda, toplumsal cinsiyet eşitliği temalı yetişkinler için tasarlanan Türkiye’nin ilk kutu oyunu oynatılıyor. Oyun ile birlikte katılımcıların hem keyifli vakit geçirmeleri hem de birbirleriyle konuyu tartışmalarına olanak sağlanırken; toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konusunda dilimize yerleşen atasözleri, deyimler, şarkı sözleri gibi birçok kalıba dikkat çekiliyor.

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EKOLITY, Ekol’ün Türkiye’deki 3 bin 500 mavi yaka ve bin 500 beyaz yaka çalışanına yönelik bir program. EKOLITY kapsamında bugüne kadar 220 seans düzenlendi. Projeyle 2018 yılında bin 800 kişiye ulaşılırken iş yerinde cinsiyet eşitliğini desteklemek için Ekol çalışanları arasında bir değişim başladı. EKOLITY seansları kapsamında iki yıl içerisinde Ekol Türkiye’deki tüm çalışanlara ulaşılması hedefleniyor.