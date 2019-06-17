Ekol, Transport Logistic Fuarı’nda ziyaretçilerden büyük ilgi gördü

İki yılda bir gerçekleştirilen Transport Logistic Munich 2019’da; 63 ülkeden 2 bin 374 katılımcı yer aldı. Katılımcı sayısı 2017’ye göre yüzde 10 artış gösterdi. Fuarı, 125 ülkeden yaklaşık 64 bin kişi ziyaret etti.

Almanya’nın Münih kentinde 4-7 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen Transport Logistic Munich Fuarı’nda Ekol, taşımacılık ve lojistik sektörüne yön veren dünya devleriyle bir araya geldi. Ekol, ilk kez 2013 yılında katıldığı fuarda bu yıl da yine aynı yerinde 253 metrekarelik çift katlı standı ile ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarda dört gün boyunca müşterilerini standında ağırlayarak geniş hizmet yelpazesi ve sektörüne ilham kaynağı olan uygulamaları hakkında bilgi veren Ekol, Transport Logistic’te önemli toplantılar gerçekleştirdi.

15 ülkede kendi tesisleriyle faaliyet gösteren Ekol, 2018’i 710 milyon Euro ciro ile tamamladı. Cironun yüzde 20’nin üzerinde bir kısmının yurt dışındaki Ekol şirketlerinden elde edilmesi hedefleniyor. Ekonomideki zor koşullara rağmen yurt içinde ve yurt dışındaki yatırımlarına devam eden Ekol, toplam 25 milyon Euro tutarında yatırım planlanan Yalova Ro-Ro Terminali’nin ikinci evresi için de hazırlıklara başladı.

Ekol, 2020’ye kadar depo alanını 1 milyon 500 bin metrekarenin üzerine çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.