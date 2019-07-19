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Ekol, Fortune 500'de 85. sırada!

Lojistik sektörünün öncü markası Ekol, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye araştırmasının 2018 sonuçlarına göre çıkışına devam ediyor.

Ekol, Fortune 500'de 85. sırada!

Lojistik sektörünün öncü markası Ekol, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye araştırmasının 2018 sonuçlarına göre çıkışına devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:23
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Ekol, Fortune 500'de 85. sırada!

 Ekol, Fortune 500 sıralamasında 2017’ye göre 12 basamak sıçrayarak 85’inci sıraya yükseldi. Net satışlarını 2017’ye göre yüzde 35 oranında artırarak 3.3 milyar liraya çıkaran Ekol, Fortune 500 sıralamasındaki yerini üst sıralara taşımayı başardı.

Türkiye’nin devler ligindeki şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 araştırmasında Ekol, 2017’de 97’nci, 2016 yılında ise 101’inci sırada yer almıştı.


 

Faaliyetlerine 1990 yılında başlayan Ekol’ün Avrupa’nın en hızlı büyüyen lojistik şirketi olduğunu belirten Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul2018 yılını 710 milyon Euro ciroyla tamamladık. Hedefimiz; ciromuzun yüzde 20’nin üzerinde bir kısmını yurt dışındaki Ekol şirketlerinden elde etmek. Taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında 15 ülkede kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketiyiz. 1 milyon metrekarenin üzerindeki dağıtım merkezimiz, intermodal taşımacılık faaliyetlerini sürdürdüğümüz haftada 48 sefer yapan blok trenlerimiz, 5 bin 500 araçlık filomuz ve yüksek teknolojimizle entegre, esnek ve etkin lojistik çözümler sunuyoruz. Çeyrek asrı aşan deneyimimiz ve her sektörün lojistik ihtiyacının farklı olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. “ değerlendirmesinde bulundu.

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