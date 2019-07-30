Ekol, FLO iş birliğini Lotus Tesisi’ne taşıdı

2018 yılında Gebze’de hizmete açılan ve 215 bin metrekare kapalı alanı bulunan LEED sertifikalı Lotus, tasarım ve kullanılan teknoloji açısından barındırdığı birçok ilkle dikkat çekiyor.

FLO operasyonlarının Lotus’a taşınması nedeniyle yönetici ve çalışanların katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Ekol Lojistik Kontrat Lojistiği Direktörü Ayhan Türkmen, Lotus’un, çalışma şartları açısından FLO operasyon ekiplerini oldukça memnun ettiğini belirterek, “FLO Mağazacılık için 50 bin paletlik yüksek alanda ve 70 bin koli kapasiteli ara katta stoklama, operasyon ve markaya özel katma değerli hizmetler vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yapılan iş birliğinin önümüzdeki yıllarda daha üst seviyeler çıkacağına olan inancını vurgulayan Türkmen, “FLO operasyonları için 2014 yılından bugüne kendi yazılımımız olan Quadro WMS ile hızlı çözümler üretiyoruz. Operasyonel mükemmellik ekipleri ile daha iyiye olan yolculuğumuz sürecek. Bu iş birliğinin devam etmesindeki en büyük rol ekip çalışmasında.” açıklamasını yaptı.

FLO ile 2014’te başlayan e-ticaret faaliyetlerine yönelik ise ayrı bir sözleşme imzaladıklarını ifade eden Türkmen, bir milyon çift ayakkabı için 100 binin üzerinde koli hacmindeki FLO e-ticaret operasyonlarına çok yakın bir zamanda yine Gebze’de bulunan Sakura Tesisi’nde başlayacaklarını sözlerine ekledi.

KATMA DEĞER YARATACAK HİZMET

FLO Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çalışkan yaptığı açıklamada; FLO Mağazacılık olarak lojistik süreç yönetimindeki en önemli hedeflerinin doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda depodan çıkarmak olduğunu belirtti. Erdem, “Mağazalar, bayiler ve online kanal müşterilerinin verdikleri siparişlerin depodan ürün teslimine kadarki her sürecinin devamlılığı ve başarısı günlük olarak belirlenen performans hedef ölçümleri ile takip ediliyor ve deneyimli üçüncü parti lojistik firmaları ile yaptığımız sözleşmeler hedeflenen servis ve performans hedeflerine göre imza altına alınıyor.” diye konuştu.

Ekol Lojistik’in teknoloji yatırımları ile taçlandırmaya başladığı ve yatırımlarını sürdürmeyi planladığı Lotus Tesisi’nden alacakları hizmet kalitesinin yukarı ivmede devam edeceğine inandığını belirten Erdem, “İş birliğimizin iki şirket için de katma değer yaratacağını düşünüyorum.” açıklamasını yaptı.

FLO Mağazacılık Lojistik Direktörü Anıl Haşimoğlu da yaptığı konuşmada, “Günümüzde ürünü müşteriye zamanında ulaştırma performansının en az ürünün kalitesi ve fiyatı kadar önemli hale geldiğini ve bu nedenle amaçlarının çok hızla büyüyen hacimlerinin ihtiyaçlarına aynı hızla uyum sağlayacak bir lojistik alt yapısı kurmak olduğunu” söyledi. Haşimoğlu, FLO Mağazacılık Lojistik Yönetimi olarak kısa ve uzun dönem gereksinimlerini bu paralelde planladıklarını ve çözüm ortaklarını buna göre seçtiklerini sözlerine ekledi.

FLO Mağazacılık olarak Ekol Lojistik ile bir çözüm ortaklığı anlaşması yaptıklarını ve süreci yürüttüklerini ileten Haşimoğlu, Türkiye’nin en büyük entegre kontrat lojistiği proje örneklerinden biri olarak başarılı şekilde hayata geçirilmiş olan Lotus Tesisi’ne geçiş sürecinde EKOL ve FLO ekiplerini gösterdikleri performanstan dolayı kutlayarak, iş birliklerinin iki şirket için de hayırlı olmasını diledi.