Ekipmanlarıyla zaman ve maliyet verimliliği sağlıyor

Otomotiv ve diğer sanayi tedarik zincirlerinin en temel ihtiyaçlarını karşılayan CHEP, dünyanın dört bir yanında en büyük ana sanayi ve yan sanayi üreticilerine özel endüstriyel çözümler sunuyor. CHEP, tedarik zinciri boyunca ürünlerin en iyi şekilde korunması için geliştirilmiş iç profilleri, aksesuarları ve ekipmanlarıyla sürdürülebilir bir hizmet veriyor.

Sahip olduğu ağ ve bilgi birikimi sayesinde en düşük maliyetlerle iş ortaklarının tedarik zincirindeki lojistik ve operasyonel verimliliğini artıran CHEP, çevre konusunda da onlara büyük avantajlar sunuyor. Müşterilerinin ambalaj, depolama, nakliye maliyetlerini düşürüyor; daha az atık, elleçleme ve kirlilik ile daha fazla ürünün zamanında olması gerektiği yere ulaşmasını sağlıyor. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı CHEP katlanabilir plastik konteyner ve kasaları, aynı zamanda tedarik zincirinde bulunan riskleri, depolama alanını ve bunların yönetimi için harcanan zamanı da azaltıyor.

CHEP’in katlanabilir plastik konteyner ve kasalarıyla ürünler güvenle taşınıyor

CHEP, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki ana ve yan sanayi üreticilerinin ihtiyaç duyduğu farklı parça türlerine yönelik nakliye ve depo kullanımını daha verimli hale getirmek için katlanabilir plastik konteyner ve kasa çözümleri sunuyor.

Plastik kasalar (KLT); turbo şarjlar, cıvatalar, bujiler, vidalar, fren diskleri, borular ve filtreler gibi küçük parçaları taşımak için tasarlanıyor. Üretim hattı boyunca kullanıma uygun olan bu dayanıklı kasalar, alanın etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlarken, atık üretimini ve kirlenmeyi de minimuma indiriyor. CHEP, kapakları ile beraber paletlere uyumlu olacak ve yüklenecek biçimde özel olarak tasarladığı kasalar ile daha az ekipmanı daha fazla ürünle, en güvenli ve verimli şekilde taşınmasını sağlıyor.

Katlanabilir Konteynerler (FLC) ise katalizör, radyatör ızgarası, şanzıman, motor parçaları ve akü gibi ürünleri toplu olarak taşımak için tasarlanıyor. Maksimum ürün koruması ve yük dengesi sunan konteynerler, kullanılmadığı zaman katlanabiliyor ve depolama alanından tasarruf edilmesini sağlıyor.

CHEP, her ürün için tam uyumlu tedarik zinciri çözümleri sunuyor

CHEP, ürünlerin her zaman güvende olmasını sağlamak amacıyla çok çeşitli istifleme malzemeleri ve koruyucu iç profil seçenekleri de sunuyor. Kolaylık ve verimlilik sağlayacak şekilde tasarlanan iç profiller için müşterileriyle iş birliği yapıyor, özel olarak oluşturulmuş ekipmanlar sayesinde onlara daha fazla ürün koruması, paket yoğunluğu ve alan kullanımı sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine çok çeşitli yeniden kullanılabilir, standart ekipman çözümleri sunduklarını belirten CHEP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Serhat Enyüce “Otomotiv ve beyaz eşya sektörleri maliyet baskısı, yüksek güvenlik standartları, karmaşık çevre uyumluluğu yönetmelikleri gibi her geçen gün büyüyen zorlu koşullarla mücadele ediyor. Tedarik zincirinin her aşamasında otomotiv ve beyaz eşya üreticileri ve tedarikçileri bu koşullara karşı esnekliklerini artırarak karşılık vermeye çalışıyor, üstün performansa ulaşmak için verimliliğe odaklanıyor. CHEP olarak biz de müşterilerimizin tedarik zincirini kolaylaştırıyor, yeniden paketleme veya üretim hattı atıklarını temizleme gibi katma değeri olmayan faaliyetlerini ortadan kaldırıyoruz. Düzenli olarak ekipmanların temizliği, bakımı ve onarımını yapıyor; müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu zamanı ve verimliliği sunuyoruz” dedi.