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Drone teknolojisi sayım için kullanılırsa...

Openevent tarafından düzenlenen 23 Temmuz Salı günü toplantıya, UVL Robotics Founder & CEO’su Evgeny GRANKİN, - Sales Director Ilya Ivanov, Lead Engineer Nikolay Bystrov, Türkiye temsilcisi Kubera ASIA Co-Founder Maksim Cotur, Founder Serghei Aleksei ve Specialist of Smart Solutions Ali Yıldırım katılım gösterdiler. Panel sonrasında Kubera Asia Türkiye Akıllı Çözümlerin Uzmanı Ali Yıldırım, UVL Robotics’in 2017 yılında faaliyete geçtiğini ve Dünyada 50’den fazla müşterisi olduğunu belirtti.

Drone teknolojisi sayım için kullanılırsa...

Openevent tarafından düzenlenen 23 Temmuz Salı günü toplantıya, UVL Robotics Founder & CEO’su Evgeny GRANKİN, - Sales Director Ilya Ivanov, Lead Engineer Nikolay Bystrov, Türkiye temsilcisi Kubera ASIA Co-Founder Maksim Cotur, Founder Serghei Aleksei ve Specialist of Smart Solutions Ali Yıldırım katılım gösterdiler. Panel sonrasında Kubera Asia Türkiye Akıllı Çözümlerin Uzmanı Ali Yıldırım, UVL Robotics’in 2017 yılında faaliyete geçtiğini ve Dünyada 50’den fazla müşterisi olduğunu belirtti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
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Drone teknolojisi sayım için kullanılırsa...

Etkinlikte soru cevap kısmında katılımcılar teknolojinin detaylarını öğrenebilmek adına birçok soru yönelterek teknolojiye olan ilgilerini gözler önüne serdi.

Bu teknolojinin pilot deneme sayımlarının Alışan Lojistik, Netlog Lojistik ve Ekol lojistik firmalarında canlı bir şekilde uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Kubera Asia Türkiye Akıllı Çözümlerin Uzmanı Ali Yıldırım, “100.000 bin paletlik bir lojistik deposunu 200-300 kişi 3-4 günde ancak sayabilir, UVL Robotics olarak biz ise 100.000 paletlik bir yerin sayımını 8 saate kadar indiriyoruz” dedi.

4 PL Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Aydın ‘’ Depo ve Mağaza Sayımlarının Önemliliği ve Yaşanan Sıkıntılar” konusunda tecrübelerini paylaştı. Bu arada katılımcılar da kendi tecrübelerini paylaşarak etkinlikte birçok bilgi akışı sağlandı.

“UVL Robotics olarak bizim ana özelliklerimiz hız, netlik ve güvenlik. Bu yılın başında faaliyete başladığımız Türkiye’de birçok firma ile görüşmelerimiz sürüyor. Bazı firmalarla iş birliği yapma aşamasındayız. Dünya’da 50’den fazla müşterimiz var. Biz burada insan hatalarından kaynaklanan kayıpları sıfıra indiriyoruz. Tek drone saatte 600-700 palet sayabilir. Müşteri derse ki, biz 10.000 paletlik depoyu 1 saatte saymak istiyorum. Biz o zaman drone sayısını artırıyoruz ve müşterinin bu sayım talebinizi yerine getiriyoruz. Depolarda koridorların geniş ya da dar olması bizim sayım yapmamıza engel değil. Dünyada benzer sistemler var ama bizim gibi esnek iş modelleri başka kimsede yok. UVL Robotics ile birlikte Türkiye pazarında büyük fırsatları görüyoruz ve yer almak istiyoruz.” dedi.​​​​​​​

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