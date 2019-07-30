DP World, Yarımca Körfez’i İpek Yoluna Bağlıyor

Kocaeli, 30 Temmuz 2019 - İzmit Körfezi'nde 2015'den beri faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı bir ilke imza attı. Liman demiryolu ağına bağlandı ve Çin’e kadar kesintisiz taşımaya imza attı. DP World Yarımca bu sayede Türkiye'nin demiryolu olan her köşesine hizmet vermenin yanı sıra, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi'ne, oradan da Çin'e bağlanmış oldu.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan’ınyanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'la birlikte Kocaeli ve Körfez'deki ilgili kuruluşların yöneticileri de katıldı.

Rayları Denizlerle Buluşturdu

Açılış törenine ev sahipliği yapan DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, tören esnasında gerçekleştirdiği konuşmasında demiryolunun Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin'e de bağlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti; "Böylece limanımız, Orta Koridor üzerinden Avrupa ülkelerine açılan bir kapı özelliği de kazanmış olacak". Adams, DP World’ün Kazakistan'daki Aktau ve Korgas limanlarına yönetim danışmanlığı verdiğini belirterek; “Çin pazarının Avrupa'ya bağlanmasında kritik rol oynayan limanımızın Türkiye'nin stratejik konumlamasına da katkıda bulunacağına eminim” şeklinde konuştu. Kris şöyle devam etti:

Toplam 600 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptık

Türkiye; 80 milyonluk geniş ve genç nüfusu, güçlü bir yerel altyapı yatırımı ortamı, yüksek büyüme oranları, önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi ve konteynerleşme yönündeki ilerlemesi gibi birçok özelliğiyle, hızla gelişen bir ülke olarak küresel ağımız içerisinde önemli bir yere sahip. Bu yüzden 550 milyon doların üzerinde maliyet ile kurulan DP World Yarımca’ya önümüzdeki altı ayda yapacağımız 50 milyon dolarlık yatırımla toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Türkiye’nin ithalatını ve ihracatını taşımaya talibiz. Uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız. Bu kapsamda da liman operasyonlarımız ve insan kaynağımıza yatırım yapıyor, müşteri ve tedarikçilerimize global tecrübe ve bilgimizden de destek alarak, zaman ve maliyet konularında etkin çözümler sunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ise ”Türkiye’nin son 17 yılda yakalamış olduğu ivme, bir tesadüf değildir. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile birlikte Türkiye’nin stratejik konumu, dinamik nüfusu ve sahip olduğu nitelikli işgücü, ülkemizi cazip bir yatırım ve lojistik merkezi haline getirmiştir. Bu demiryolu açılışıyla birlikte, Yarımca’nın Türkiye’de demir yolu ağı olan her köşeyle bağlantısına vesile oluyoruz. Amacımız sadece liman ya da demiryolu yatırımlarını artırmak değil. Bizim hedefimiz Türkiye’de faaliyet gösteren yatırımcılarımızın ülkemizin her bir köşesine ve tüm dünyaya ulaşımını sağlamak. Yatırım Ofisi olarak, DP World gibi çok yönlü projelere her zaman öncelik verdik bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kocaeli-İstanbul arasındaki demiryolu hattına bağlanan iltisak hattı bir kilometre uzunluğunda. Blok tren işletimine uygun yapılan hat yüklü vagonları rıhtıma kadar ulaştırıyor. En gelişmiş teknolojileri kullanan DP World Yarımca limanı, burada uzaktan kumandalı vinçleriyle doğrudan vagonlara yükleme ya da vagonlardan boşaltma yapabiliyor.

Demiryolu bağlantısıyla birlikte DP World Yarımca Terminali başta Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya olmak üzere rayların uzandığı her yere gidecek. Sevkiyatı genellikle demiryolu ile yapılan maden filizi, mermer ve makinalar limana, oradan da hat gemileriyle dünyanın her yerine ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşacak.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit TURHAN ise “DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demiryoluyla, dev Yarımca Limanı’nı, ana demiryolu hattına bağlama başarısını gösterdi.

Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda.

Bu modern liman, bu sayede, Türkiye'nin demiryolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor.

Buna, Hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı da dahil.

Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak; esasında Yarımca Limanı, bu hat sayesinde Çin’den Londra’ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu. “ dedi.